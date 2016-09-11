چلسی از باخت در زمین سوانزی نجات پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال سوانزی سیتی و چلسی در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند که تقابل این دو تیم با تساوی ۲ بر ۲ همراه شد.

در این بازی دیه گو کاستا در دقیقه ۱۸ تیم چلسی را پیش انداخت اما سوانزی با حملات خود توسط سیگوردسون (۵۹ - پنالتی) و لروی فر (۶۲) دو بار به گل دست پیدا کرد.

کونته برای فرار از شکست تغییراتی انجام داد و فابرگاس و ویکتور موزس را به میدان فرستاد. این تیم در دقیقه ۸۱ بار دیگر توسط کاستا به گل دست یافت تا از باخت نجات پیدا کند.

چلسی با این تساوی ۱۰ امتیازی شد.