عملیات نظامی علیه داعش تا «رقه» و «موصل» ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری میدل ایست کانفیدنشل،‌ «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد که آنکارا قصد دارد عملیات نظامی خود را تا مراکز فرماندهی گروه تروریستی داعش در شهرهای رقه سوریه و موصل عراق‌ ادامه دهد.

وی در توجیه این تصمیم آنکارا گفت: «در صورتی که بخواهیم سوریه و عراق را از لوث وجود داعش پاک نماییم، اجرای چنین عملیاتی ضروری است. ما همواره گفته ایم که بدون حمایت از نیروهای محلی مبارز و عدم اجرای عملیات زمینی، نابودی و حتی متوقف سازی عملیات داعش منحصراً از طریق عملیات هوایی غیرممکن خواهد بود».

گفتنی است که ترکیه عملیات تهاجمی خود علیه شبه نظامیان کُرد و گروه تروریستی داعش در سوریه را از دو هفته پیش آغاز کرده است. با آنکه این کشور در ائتلاف ادعایی آمریکا علیه داعش مشارکت ندارد؛ اما علیه مواضعی که برای امنیت ملی خود تهدید آمیز می داند ، به حملات هوایی دست زده است.

حال به موازات افزایش نقش آنکارا در جنگ سوریه و عراق، وزیر خارجه ترکیه خواستار کمک سایر کشورها در آموزش و تسلیح معارضان سوری شد.

آنکارا همچنان بر برکناری «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه از قدرت جهت پایان یافتن جنگ در این کشور پافشاری می کند و وزیر امور خارجه ترکیه نیز مدعی شد که «پذیرش بشار اسد در قدرت به معنای تداوم تعارض و هرج و مرج خواهد بود».

لازم به ذکر است که پس از نشست اعضای «کمیته عالی مذاکرات» سوریه با حامیان خود در لندن، وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت که «نقشه چشم انداز سوریه که از سوی ائتلاف معارضان سوری مطرح شده، یک طرح واقعگرایانه است و کشورهای حامی بشار اسد باید این موضوع را تشخیص دهند!»

کمیته عالی مذاکرات سوریه در طرح خود خواستار شش ماه آتش بس موقت و کمکهای بشردوستانه شد که هدف نهایی آن، تشکیل یک حکومت انتقالی ۱۸ ماهه و پایان دادن به حکومت بشار اسد و پس از آن اصلاحات قانون اساسی و برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل است.