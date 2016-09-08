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۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۳:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

تیم بسکتبال با ویلچر ایران مقابل آلمان پیروز شد

تیم بسکتبال با ویلچر ایران مقابل آلمان پیروز شد

تیم ملی بسکتبال با ویلچر نخستین دیدار خود در چارچوب پانزدعهمین دوره بازی های پارالمپیک را با پیروزی مقابل آلمان به پایان برد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، در این دیدار که شامگاه پنجشنبه در سالن کاریوکا شهر ریو دو ژانیرو برگزار شد تیم ایران توانست در گروه B با نتیجه  ۶۹ بر ۶۳ مقابل آلمان به برتری برسد.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۳۶ بر ۲۶ به نفع شاگردان عباس آقا کوچکی به پایان رسیده بود.

در نیمه دوم این دیدار برای دقایقی تیم آلمان نمایش بهتری داشت و از تیم کشورمان پیش افتاد اما تایم اوت های به موقع کادر فنی سبب شد تیم ملی به بازی برگردد و در نهایت با پیروزی به کار خود پایان دهد. 

ایران در دیدار بعدی خود فردا جمعه ساعت ۱۱:۴۵ به مصاف بریتانیا می رود. 

تیم ملی ایران در گروه B رقابتها با تیم های آلمان، الجزایر، برزیل، آمریکا و بریتانیا همگروه است.

گروه A هم تشکیل شده است از تیم های اسپانیا، استرالیا، کانادا، ترکیه، هلند و ژاپن.

در این دوره از مسابقات بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار از ۱۶۰ کشور جهان به مدت دو ۱۱ روز در ۲۳ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزشی کشورمان با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این دوره از بازیها حضور دارد.

کد مطلب 3764920

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    نظرات

    • فهام ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بچه‌های پارالمپیک ما عاشقتونیم، شما از بهترینین، به امید مدالهای خوشرنگ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
    • شقایق حاجی پور ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بچه ها خعلی دوستون دارم و مطمئنم که با مدال های خوشرنگی به ایران برمیگردین ...براتون آرزوی موفقیت میکنم ...به امید مدال های خوشرنگ ❤❤❤❤

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