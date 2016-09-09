به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی گنجی بعد از همراهی تیم ملی فوتبال ایران در دو بازی انتخابی جام جهانی روسیه برابر قطر و چین روز گذشته به تمرین تیم السد در قطر اضافه شد.

علاوه بر پورعلی گنجی، ملی پوشان قطر هم در این تمرین حضور یافتند. این در حالی است که عبدالکریم حسن مدافع قطری تیم السد به خاطر مصدومیت در بازی با ایران، روز چهارشنبه گذشته کتف خود را جراحی کرد و فعلا نمی‌تواند بازی کند.

پژمان منتظری مدافع ملی پوش ایران که در تیم الاهلی توپ می‌زند، در بازی با چین به شدت مصدوم شد و به نظر می‌رسد تا چند هفته قادر به همراهی تیم الاهلی نباشد. این در حالی است که مسئولان باشگاه الاهلی فعلا چیزی در این خصوص اعلام نکرده‌اند. حتی گمانه‌زنی‌هایی از مصدومیت شدید منتظری و احتمال خروج نام این بازیکن از لیست تیم الاهلی مطرح شده است.