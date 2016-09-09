آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات دو و میدانی کارگران کشور شد

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور در گروه مردان و در رده بزرگسالان با برتری تیم آذربایجان شرقی به میزبانی شهرستان سنقر و کلیایی به کار خود پایان داد.

امیری در تشریح نتایج این رقابت‌ها افزود: در دوی ۴۰۰ متر سجاد زارعی از لرستان، امید نجف پور از آذربایجان شرقی و علی قاسمی از بوشهر به ترتیب در رده‌های اول تا سوم این مسابقات قرار گرفتند.

وی بیان کرد: همچنین در دوی ۳۰۰۰ متر حسین کیهانی از پلیمر کرمانشاه، رحیم دیبایی و صابر چرخی از آذربایجان شرقی مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

امیری در تشریح نتایج پرتاب دیسک گفت: رحیم پیرایغرچمن از آذربایجان شرقی، مرتضی ناظمی از پلیمر کرمانشاه و داریوش ولی نیا از استان همدان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم این مسابقات قرار گرفتند.

وی بیان کرد: در ماده دوی ۱۰۰ متر احسان طهماسبی از کرمانشاه، محمد رضا رحیمی از لرستان و علی قاسمی از لرستان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم این دور از مسابقات را بدست آوردند.

امیری افزود: همچنین در دوی ۸۰۰ متر سجاد زارعی از لرستان، همایون همتی از پلیمر کرمانشاه و عباس کیانی از اصفهان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم این ماده قرار گرفتند.

وی در تشریح نتایج ماده دو ۶ کیلومتر جاده گفت: همایون همتی از پلیمر کرمانشاه، رحیم دیبایی از آذربایجان شرقی و احمد فرود از بوشهر برترین‌های اول تا سوم این ماده بودند.

امیری باادامه توضیحات افزود: در پرتاب وزنه مرتضی ناظمی از پلیمر کرمانشاه، شاهین مهردلان از خراسان شمالی و سعید تجدد از اصفهان عناوین اول تا سوم این رقابت‌ها را بدست آوردند.

این مسئول ضمن اشاره به کیفیت بالای این مسابقات افزود: در بخش آقایان ۲۴ تیم در قالب تیم‌های ۶ نفره و در مجموع با ۱۰۸ ورزشکار حضور یافتند که در پایان تیم آذربایجان شرقی با ۴۸ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، کرمانشاه با ۴۶ امتیاز نائب قهرمان شد و لرستان با ۳۱ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت همچنین اصفهان و بوشهر به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

امیری از راه اندازی مدرسه دو و میدانی کارگران در شهرستان سنقر و کلیایی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ظرفیت ها و پتانسیل های این شهرستان صورت خواهد گرفت.

وی در پایان از رئیس انجمن دو و میدانی کارگران، سرپرست فدراسیون ورزش کارگری،رئیس فدراسیون دو و میدانی، تیمور غیاثی پیشکسوت دو و میدانی کشور، مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان سنقر و دیگر مسئولان به پاس زحمات فراوان در برگزاری این رویداد ورزشی قدر دانی نمود.

گفتنی است؛ مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور در گروه بانوان در مواد ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر و پرتاب دیسک امروز به میزبانی شهرستان سنقر و کلیایی آغاز شد.