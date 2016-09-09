سال گذشته ۳۰۰ هزار دلار به بیماران نیازمند کمک کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، «مایکل آدامسون» مدیرکل اجرایی صلیب سرخ انگلستان در بازدید از مجتمع دارویی درمانی هلال ایران به آمادگی و تمایل برای تفاهم و همکاری بین دو کشور اشاره کرد و گفت: فرصت خوبی فراهم شده که از این مجموعه بازدید و ملاقات داشته باشیم و باید سعی کنیم زمینه تفاهم و همکاری را فارغ از مسائل سیاسی بین دو کشور را گسترش دهیم.

وی ضمن اظهار امیدواری برای توافق های دو جانبه بین دو کشور در آینده گفت: از بازدید از هلال احمر ایران بسیار خرسندیم و بسیار تحت تاثیر پیشرفت هلال احمر ایران قرار گرفتیم .

دکتر حمید چوبینه مدیر عامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران گفت: صلیب سرخ و هلال احمر از مهم ترین قسمت هایی هستند که حتی در زمانی که دوستی برقرار نیست روابط انسانی را بر مسائل حاکم می کنند. جمهوری اسلامی ایران هم در تمام بحران ها به کمک افراد آسیب دیده شتافته است.

وی با اشاره به حملات تروریستی در کشور های همسایه ادامه داد: همه این اتفاقات باعث شده که هلال احمر همیشه در راستای خدمت رسانی به آنها پیش قدم باشد. ما به حقوق انسان ها و رفع آلام افراد آسیب دیده توجه داریم.

مدیر عامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران افزود: این مجتمع از نظر ارائه خدمات و ارزش تمام شده آنها در حد رقابت با کشور های همسایه و اروپایی است. کشور های تاجکستان، آذربایجان، عراق، سوریه و... برای درمان به این مجموعه مراجعه می کنند. به دلیل ارزان بودن قیمت درمان و کیفیت خوب خدمات درمان در ایران را ترجیح می دهند.

چوبینه همچنین به دیدار با مقامات ایتالیا اشاره کرد و گفت: در این دیدار برنامه ریزی شد که ما در زمینه درمان بیماران نابارور به کشور ایتالیا و دیگر کشور های اروپایی کمک کنیم و خدمات خود را ارائه کنیم. این امادگی ازطرف ما وجود دارد که بتوانیم با استفاده از توان علمی بریتانیا و ایران برای همکاری مشترک در زمینه های علمی ، پژوهشی و درمانی گام های ارزشمندی برداریم.

در ادامه این گفتگو مایکل آدامسون سئوالاتی از روند کار مجتمع پرسید که دکتر چوبینه و دکتر هاشمی مسئول بخش درمان پاسخ دادند.

چوبینه در خصوص چگونگی خدمت رسانی به همه مردم اظهار داشت: در ایران تمام تلاشمان را می کنیم که محرومان را تحت پوشش خود قرار دهیم و برای این کار علاوه بر هلال احمر، بهزیستی، موسسه های خیریه و... نیز بسیار کمک می کنند. در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار دلار به بیماران داخلی کمک کرده ایم و بیماران خارجی نیازمند را تحت پوشش قرار می دهیم.

در ادامه مدیرکل اجرایی صلیب سرخ انگلستان از بخش های مختلف مجتمع هلال ایران بازدید کردند.