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۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

از سوی مردم بحرینی برگزار شد؛

عزاداری سالروز شهادت امام باقر(ع) در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم

عزاداری سالروز شهادت امام باقر(ع) در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم

مردم بحرین شب گذشته به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام باقر (ع)، یک مراسم عزاداری در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، تحصن مردم بحرین در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور در منطقه «الدراز» همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، تحصن کنندگان شب گذشته به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام باقر (ع) اقدام به برگزاری مراسم عزاداری در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم کردند.

تحصن مردم بحرین در مقابل رهبر شیعیان این کشور به دنبال سلب تابعیت وی توسط دادگاه آل خلیفه انجام می شود.

گفتنی است، از زمان آغاز تحصن مردم بحرین در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم»، نظامیان آل خلیفه منطقه الدراز را تحت محاصره خود درآورده اند.

کد مطلب 3765005

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