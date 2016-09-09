به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم «قشنگ و فرنگ» (وحید موساییان) و «خواب آب» (فرهاد مهرانفر) در نخستین حضور بین المللی در بخش پنجره ای به سینمای آسیا جشنواره بین المللی فیلم بوسان به نمایش در می آیند.

در بخش بزرگداشت عباس کیارستمی نیز نسخه جدیدی از فیلم «کلوزآپ – نمای نزدیک» که به اهتمام بنیاد سینمایی فارابی مرمت و آماده سازی شده روی پرده خواهد رفت.

در این جشنواره آسیایی علاوه بر فیلم های فوق که بنیاد توزیع بین المللی آنها را به عهده دارد از میان محصولات متاخر سینمای ایران، «محمد رسول الله (ص)» (مجید مجیدی)، «پاداش» (کمال تبریزی)، «فروشنده» (اصغر فرهادی)، «مالاریا» (پرویز شهبازی) و «ویولونیست» (محمد علی طالبی) در بخش پنجره ای به سینمای آسیا، «رفتن» (نوید محمودی) در بخش رقابتی موج های جدید، «مبارک» (محمد رضا امامی) در بخش سینمای کودک و «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» (سیف الله صمدیان) در بخش ویژه مروری بر آثار عباس کیارستمی نیز حضور خواهند داشت.

سایر فیلم های انتخابی برای نمایش در این بخش ویژه که از میان ساخته های زنده یاد عباس کیارستمی برگزیده شده اند، عبارتند از: «خانه دوست کجاست؟»، «زندگی و دیگر هیچ»، «زیر درختان زیتون»، «طعم گیلاس»، «باد ما را خواهد برد»، «جاده های کیارستمی»، «کپی برابر اصل» و «۲۴ فریم».

بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم بوسان از ۱۵ تا ۲۴ مهر سال جاری در کشور کره جنوبی برگزار می شود.