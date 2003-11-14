حملات پي در پي به نيروهاي آمريكائي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، يك مركز نظامي نيروهاي آمريكايي در شهر سامرا درشمال بغداد هدف گلوله "آر پي جي" قرار گرفت و طي آن يك خودرو گشتي آنها منهدم شد .

شاهدان گفتند: نيروهاي اشغالگرآمريكايي بلافاصله بدون هدف و سراسيمه اقدام به تيراندازي به سوي منازل عراقي ها كردند. هنوز از ميزان تلفات و خسارات احتمالي اين حمله گزارشي دريافت نشده است .

ازشهرفلوجه نيزخبرمي رسد افراد ناشناس با بمب ها دست سازبه كاروان نيروهاي آمريكايي حمله كردند.دراين حمله يك نظامي آمريكايي زخمي ويك خودروگشتي منهدم شد .

همچنين افراد ناشناس يك خودرو ديگر نيروهاي آمريكايي را در شهر خالديه منفجر كردند كه هنوز ازميزان تلفات اين حادثه گزارشي منتشر نشده است .شبكه الجزيره پيشتر ازحمله نيروهاي آمريكايي به منزل يكي از فرماندهان حزب بعث در شهر فلوجه خبرداده بود .