هماهنگی مسئولان قم برای حفظ امنیت و آرامش مردم و زائران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر قم، یکصد و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر قم به‌صورت غیر علنی و با حضور شهردار قم، معاون امنیتی سیاسی استاندار، فرماندار، نماینده آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) نمایندگان نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی در حضور رئیس و نمایندگان با موضوع بررسی ملاحظات ترافیکی و امنیتی محدوده مرکزی شهر و آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد.

در این جلسه که به منظور هماهنگی هرچه بیشتر مجموعه مدیریت شهری و نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی برگزار شد ضمن طرح دغدغه‌های مختلف بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر مدیران مختلف استان جهت حفظ امنیت زائران و مجاوران و مسافران شهر مقدس قم تأکید شد.

ولی الله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم در این جلسه ضمن اشاره به تجربیات موفق و هماهنگی تمام عیار شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری در مناسبت‌ها و برنامه‌های مهم مانند مراسم نیمه شعبان با مسئولان انتظامی و امنیتی بر آمادگی شورا جهت بررسی طرح‌هایی که به ارتقای سطح امنیتی و آرامش مردم می‌انجامد تأکید ورزید.

مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز در این جلسه ضمن طرح برخی دغدغه‌ها و مشکلات شهرداری قم که نیاز به توجه بیشتر دولت به استان قم دارد، هدف نهایی شهرداری قم را خدمت هرچه بیشتر به زائران و مردم قم دانست و همکاری کامل مدیریت شهری را جهت اجرای طرح‌هایی که به ارتقای هرچه بیشتر سطح امنیتی در کنار حفظ هر چه بیشتر آرامش مردم می‌انجامد اعلام کرد.

احد جمالی معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم نیز ضمن تقدیر از سربازان گمنام امام زمان و نهادهای هوشیار نظامی، انتظامی، امنیت و آرامش روزافزون جمهوری اسلامی ایران در میان تلاطم امنیتی منطقه را مرهون اقدامات هماهنگ و منظم مسئولان این نهادها دانست و برگزاری این جلسه را نیز در راستای اجرای یک سلسه اقدامات هماهنگ مفید و ضروری دانست.

گفتنی است برخی اعضای شورای شهر نیز ضمن اعلام نقطه نظرات خود بر لزوم برگزاری جلسات مستمر و توجه هرچه بیشتر بر اجرای اقدامات مختلف امنیتی و ترافیکی به صورتی که کمترین مزاحمت را برای زائرین و مردم شریف استان قم داشته باشد تصریح کردند.