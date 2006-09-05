به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اطلاعيه وزارت كشور چنين آمده است:

به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند، براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، انتخابات سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، روستا و عشاير كوچ رو همزمان با انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري در سالجاري برگزار و روز جمعه بيست و چهارم آذرماه 1385 اخذ راي بعمل خواهد آمد و ثبت نام از داوطلبان آن روز 24/7/85 تا پايان روز 30/7/85 به مدت 7 روز در ساعت اداري ادامه خواهد داشت.

با توجه به مفاد ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران، داوطلبان عضويت در شوراي شهرهاي تا يك ميليون نفر جمعيت بايد داراي حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن و براي شوراي شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت داراي مدرك فوق ديپلم يامعادل آن و براي شوراي روستا و تيره هاي عشاير كوچ رو داراي حداقل سواد خواندن و نوشتن بوده و هنگام ثبت نام نيز سن آنان 25 سال تمام باشد.

همچنين كساني كه به عضويت شوراها كه مشمول مندرجات ماده 28 قانون و به شرح ذيل قرار مي گيرند مي بايست قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

ماده 28- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور ومعاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمان ها وادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانك ها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، روساي سازمان ها، مديران عامل شركت هاي دولتي( مانند شركت مخابرات، دخانيات و..) سرپرست نهضت سود آوري، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

2- استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستان ها، داديارها، بازپرس ها، قضات روساي دانشگاه ها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايندو ساير روسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب ازعضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشد.

3- شهرداران ومديران مناطق وموسسات و شركت هاي وابسته وشاغلين در شهرداري و موسسات و شركت هاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

مضافا، هيچ يك از داوطلبان عضويت در شورا نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غير اينصورت اسم آنان از فهرست داطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند.

يادآوري مي شود كه داوطلبان به هنگام مراجعه براي ثبت نام موظفند اصل شناسنامه عكس دار، دو نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه، اصل و تصوير كارت پايان خدمت با مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي وچهار قطعه عكس جديد 4*3 همراه داشته باشند و به مسئولين مربوط ارائه نمايند.

همچنين محل مراجعه داوطلبان براي ثبت نام درانتخابات شوراهاي شهر، فرمانداري و در انتخابات شوراي اسلامي روستا و تيره عشاير كوچ رو، بخشداري ذيربط مي باشد.