سرنوشت آل سعود مانند صدام فلاکت بار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مسجدالنبی با دعوت مردم به رعایت تقوی گفت: مناسک حج و نماز جمعه از آیین های مذهبی و معنوی است و کسانی که آن را به جای می آورند باید در رفتار و کردار آنها تغییراتی دیده شود و ایمانشان افزایش یابد.

وی افزود: حج، نماز و عبادت واقعی آن است که در سبک زندگی ما تغییر ایجاد کند و ما را به خدا نزدیک تر کند و وجه مشترک حج و نماز جمعه در سه اصل یاد خدا افتادن، افزایش تقوی و تغییر در رفتار است.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به مناسبت های هفته از حادثه منا به عنوان سند جنایت آل سعود یاد کرد و گفت: حادثه منا همه ملل آزاده جهان را متوجه جنایت و خباثت آل سعود کرد و نشان داد این رژِیم بدتر از صهیونیست ها و آمریکاست.

آیت الله عابدینی اضافه کرد: در حادثه منا حجاج مظلوم در برابر جشمان خانواده های خود شهید شدند و ماموران مزدور سعودی نظاره گر این کشتار بودند و هیچ عکس العملی نشان ندادند.

آل سعود لیاقت اداره خانه خدا را ندارد

وی یادآورشد: مسلمانان و دولت های اسلامی باید تکلیف خود را با رژیم آل سعود یک سره کنند و اداره خانه خدا را به افراد صالح بسپارند.

امام جمعه قزوین گفت: آل سعود منافق است و به جای دوستی با کشورهای مسلمان با صهیونیست ها و آمریکا کنار آمده و سد راه مسلمانان برای زیارت خانه خدا شده است.

وی تصریح کرد: مدیریت خانه ای که خداوند آن را برای مردم قرارداده باید در دست افراد صالح باشد و با وقایعی که رخ داده باید مسلمانان بپا خیزند و تلاش کنند تا مدیریت این خانه بدست مسلمانان زیر نظر ولی فقیه باشد تا حق مسلمین ادا شود.

عابدینی اظهارداشت: خداوند سرنوشت ظالمان و ستمگران عالم را پیش بینی کرده و با مروری بر سرانجام جانیانی چون صدام به یاری الهی سرنوشت آل سعود مانند صدام شوم و فلاکت بار خواهد بود.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: با سرنگونی رژیم آل سعود مکه و مدینه مانند نجف و کربلا از چنگ ظالمان نجات خواهد یافت.

سکوت غربیها در برابر جنایات سعودی ها معنا دار است

عابدینی تصریح کرد: سکوت غربیها و استکبار در برابر جنایات آل سعود در کشتار حجاج در منا و مردم یمن معنا دار است و نشان می دهد این جنایات در راستای اهداف صهیونیست ها و استکبار است.

برجامی ها پشیمان هستند

خطیب جمعه قزوین این هفته نیز از برجام انتقاد کرد و گفت: کسانی که طرفدار برجام بودند امروز به این نتیجه رسیده اند که این توافق نه تنها جز خسارت برای ما دستاوردی نداشته بلکه تحریم ها و تهدیدات هم بیشتر شده که خسارتش از برجام بیشتر است.

وی اظهارداشت:اخیرا قراردادهای دیگری را می خواهند امضا کنند که آن هم مانند ترکمانچای برای ما جز خسارت چیزی نخواهد داشت و کشور را متضرر میکند.

امام جمعه قزوین در خصوص شهادت امام محمد باقر (ع) نیز مطالبی بیان کرد و خواستار حضور نمازگراران در راهپیمایی محکومیت جنایات آل سعود در کشتار حجاج در منا شد.

پس از اقامه نماز جمعه در قزوین نمازگزاران با شرکت در راهپیمایی جنایات آل سعود را محکوم کردند.