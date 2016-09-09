حادثه منا سند بی کفایتی آل سعود/ مسببان تقاص پس خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان ظهر جمعه در نماز سیاسی عبادی جمعه دامغان به میزبانی مصلای امام خمینی(ره) این شهر بیان داشت: حادثه منا از نظر همه مسلمانان و مردم جهان محکوم است و مسببان این حادثه بسیار تلخ و سنگین، باید تقاص کار خود را بدهند اما در این بین سکوت مجامع جهانی در برابر جنایات آل سعود، غیرقابل دفاع محسوب می شود.

وی اضافه کرد: وقوع این حادثه، نشان از خیانت و جنایت رژیم آل سعود داشت و امروز همه به این امر اذعان دارند که این جنایت رژیم عربستان، از روی تسامح بوده و عاملان آن باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شوند.

مسببان حادثه منا تقاص پس خواهند داد

امام جمعه دامغان همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم آل خلیفه در دستگیری و شکنجه شیعیان بحرین، گفت: عبرت های کربلا و درس های قیام اباعبدالله الحسین(ع) بود که ریشه بنی امیه را برای همیشه خشکاند اما رژیم منحوس آل خلیفه که دست نشانده آل سعود است، با حمایت دیگر کشورها دست به جنایت و کشتار می زنند و از حقایق تاریخی درس نمی گیرد لذا امیدواریم هرچه زودتر حقانیت شیعیان بحرین نیز با سقوط رژیم به اثبات برسد و سران آل خلیفه با محاکمه درمجامع بی طرف بین المللی پاسخ جنایات خود را بدهند.

حسینیان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع)، ابراز داشت: ایشان شخصیتی ممتاز بودند که در علم، تقوی و بخشش الگو و اسوه ای برای همه شیعیان جهان هستند.

وی با بیان اینکه کلام اهل بیت(ع) کلام نور است، افزود: برای ترویج و گسترش شعائر دینی و اسلامی باید تلاش و آن را در جامعه جاری کنیم.