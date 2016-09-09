به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عابدیان ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: حاجیان ما را در روز عید و در لباس احرام و به هنگام ادای فریضه الهی و همچون مولای خویش با لب عطشان و بر روی خاک های گرم به شهادت رساندند که این موارد موجب سنگین تر شدن داغ شهادت این عزیزان بر دل های ما شد.

وی ناراحتی ایران و سایر ملت های آزاده را از نحوه عملکرد آل سعود دانست و تصریح کرد: ناراحتی اصلی ما از این جهت نیست که حاجیان ما از دنیا رفتند چون در بهترین حال خویش به سوی معبود خویش شتافتند، بلکه ناراحتی اصلی ما از دولت عربستان است که نه تنها کوتاهی بلکه سفاکی نیز کرد.

خطیب جمعه موقت اردبیل به رفتارهای خلاف دین و عقل عربستان سعودی اشاره کرد و بیان داشت: آل سعود دقیقا برخلاف آیه "اشداء علی الکفار و رحماء بینهم" عمل می کند؛ از طرفی به کشتار مردم مظلوم یمن مشغول است و از طرف دیگر نیز دست دوستی به سوی اسرائیل دراز می کند.

وی با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) که تاکید کرده بودند «ما اگر از صدام هم بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت»؛ پیام مقام معظم رهبری را به نحو دیپلماسی عمومی و نشان بسته نبودن پرونده جنایت آل سعود و به فراموشی نسپردن فجایع حج دانست.

عابدیان خطاب به دولتمردان متذکر شد: در این باب دولتمردان باید اولا پیگیر تشکیل کمیته حقیقت یاب باشند و ثانیا مجمعی از حقوقدانان و فقهای کشورهای اسلامی را تشکیل و نحوه اداره حرمین شریفین را از جهت نظری و عملی مورد بررسی قرار دهند.

وی همچنین به پیمان FATF اشاره کرد و یادآور شد: FATF اگرچه ممکن است فی نفسه امتیازاتی داشته باشد اما ابزاری در دست مستکبران و آمریکا و اذناب آن خواهد بود چرا که هرچند مبارزه با تروریسم مورد اتفاق است اما تروریسم از دیدگاه آمریکا در تعیین مصادیق می تواند بسیار خطرناک باشد.

خطیب جمعه موقت اردبیل ادامه داد: در این پبمان ها سخن از مبارزه با پولشویی، عدم حمایت مالی از تروریسم و... سخن به میان آمده و تفسیر آمریکا با ایران در این موارد بسیار متفاوت است.

وی عنوان کرد: برای مثال ایران تروریست های تکفیری را تروریست می نامد ولی آمریکا سپاه، حزب الله و امثالهم را به عنوان تروریست معرفی می کند. باید توجه شود که قید و بندی که از این پیمان متوجه ایران شده، منافع ملی و ارزشهای انقلاب را تهدید نکند.

عابدیان هدف از تشکیل مراکزی نظیر FATF، MPT، MTCR و نظایر آن توسط آمریکا و همفکرانش را کنترل دولت هایی نظیر ایران برشمرد.

وی با اشاره به شهادت امام محمدباقر (ع)، این امام همام را پایه گذار انقلاب فرهنگی شیعه معرفی کرد و بر لزوم شناخت هرچه بیشتر معارف حضرات معصومین (ع) تأکید کرد.