آل سعود شجره ملعونه خبیثه هستند/لزوم اتحاد برای مدیریت حج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه ای با بیان اینکه همه این کلمات ریشه‌هایی در روایت‌ها دارد، بنابراین باید پیرامون آن تامل کنیم اظهارداشت: آل سعود به معنای واقعی کلمه برخلاف آموزه‌های اصیل دین مبین اسلام حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: این ایام زمانی است که شهدای مظلوم منا را به یاد همگان می‌آورد چون سال گذشته در چنین روزهایی در اثر بی‌کفایتی حکومت آل سعود بیش از هفت هزار نفر از مسلمانان در صحرای منا در حال احرام به شهادت رسیدند که نهایت بی‌لیاقتی آل سعود است.

امام جمعه ارومیه افزود: تمامی افرادی که در این واقعه حضور داشتند به سبب زیارت خانه امن الهی به مکه مشرف شده بودند که مظلومانه جان خود را از دست دادند و تمامی دولتمردان و سیاست‌مداران جهانی باید در این مورد اعلام موضع کنند و انزجار خود را از این بی‌کفایتی نشان دهند.

حجت الاسلام قریشی گفت: حکومت آل سعود خود را خادمین حرمین شریف می‌دانند در حالی که نسبت به این موقعیت خائن هستند و کارشکنی‌های بسیاری انجام می‌دهند و بر همگان وظیفه است که نفرت و انزجار خود را نسبت به این افراد و این دولت نشان دهیم و این دولت به اندازه‌ای مستکبر و مغرور است که حاضر به عذرخواهی نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روز عرفه را در پیش رو داریم، اضافه کرد: اعمال مختلفی از جمله زیارت امام حسین(ع) همچنین قرائت دعای عرفه برای این روز سفارش شده است، همچنین روزه‌داری در این روز ثواب زیادی دارد اما از طرف امام معصوم (ع) سفارش شده است چنانچه روزه گرفتن مانع قرائت دعای عرفه می‌شود باید از روزه خودداری شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی برگزاری آئین قرائت دعای عرفه با حضور مردم متدین ارومیه در مصلی امام خمینی را مورد اشاره قرار داد و از اقشار مختلف جامعه برای حضور یافتن در این آئین پرفیض و معنوی دعوت به عمل آورد.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش رسانه های بیگانه برای دین گریز کردن مردم ایران اشاره کرد و افزود: تمامی شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی در تلاش هستند که مردم ایران اسلامی را از راه دین خارج گردانند و در این راستا شبهاتی را در مردم ایجاد می‌کنند که یکی دیگر از وظایف علما پاسخ به این شبهات است و باید تمامی خانواده‌ها نیز در این راه دست به دست مسئولان دهند و بیش از پیش بر رفتار اعضای خانواده کنترل داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی فرا رسیدن سالروز شهادت امام باقر(ع) را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: ایشان در سال ۳۵ هجرت دیده به جهان گشودند و بعد از حدود ۵۷ سال عمر کردن و ۱۷ سال امامت به دست هشام بن ملک در سال ۱۱۴ هجرت به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به اینکه پدر ایشان امام سجاد(ع) و مادرشان حضرت فاطمه بنت حسن فرزند مکرم امام حسن مجتبی (ع) بودند، یادآوری کرد: مادر امام باقر(ع) یکی از زنان کم‌نظیر خاندان عصمت و طهارت(ع) و جهان اسلام بودند.