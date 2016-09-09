سقوط آل سعود نزدیک است/ حج بدون برائت از مشرکین خواسته آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد که در مصلی الغدیر این شهر برگزار شد رهاورد تقوا را حفظ انسان از خطرات هواهای نفسانی دانست و اظهار داشت: امام باقر (ع) در حدیثی می فرماید با هوای نفس خود مبارزه کن همچنان که با دشمنت مبارزه می کنی.

لرستان میزبان پیکر یک شهید گمنام

وی به مناسبت هفتم ذی الحجه سالروز شهادت امام باقر (ع) اشاره کرد و گفت: این امام بزرگوار دارای شخصیت معنوی، اخلاقی و علمی است که هم شیعیان و هم اهل سنت شخصیت ایشان را مورد ستایش قرار می دهند.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه امام باقر (ع) در مدینه و در قبرستان بقیع دفن شده اما گنبد و بارگاهی ندارد، افزود: علوم و معارف اهل بیت (ع) از زبان امام باقر (ع) گسترش یافت و ایشان شکافنده علوم و معارف اهل بیت (ع) است از اینرو به وی «باقر العلوم» می گویند.

آیت الله میرعمادی به مناسبت نهم ذی الحجه روز عرفه اشاره کرد و بیان داشت: عرفه روز نیایش و روز بازشدن دریچه های معرفت و عشق به خداوند در دل و جان انسان است همچنین عرفه روز التماس و حاجت بردن به درگاه خداست و از اعمال مهم این روز خواندن دعای عرفه است.

وی دعای عرفه را دعای معرفت و بصیرت دانست و اضافه کرد: دعای عرفه یک نوع خداشناسی بوده و روز یکشنبه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه عصر دعای عرفه در مصلی الغدیر شهر خرم آباد برگزار می شود همچنین در این روز پیکر یکی از شهدای گمنام کشور به مصلی الغدیر آورده شده و مردم شهید پرور خرم آباد با این شهید وداع خواهند کرد.

کمیته حقیقت یاب تمام زوایای حادثه منا را بررسی کند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امسال به دلیل بی کفایتی، بی لیاقتی و بی تدبیری آل سعود حجاج ایرانی مشتاق بیت الله الحرام در عرفه حاضر نیستند، تصریح کرد: مراسم برائت از مشرکین که باید در عرفات برگزار می شد امسال برگزار نخواهد شد اما حضور مردم خرم آباد در مراسم دعای عرفه مراسم برائت از مشرکین را جبران خواهد کرد و در این روز با شهیدان پیمان خواهیم بست همچنین امیدواریم خون شهدا اثر کرده تا دعای عرفه را در سرزمین عرفات بدون حکومت جنایتکار آل سعود بخوانیم.

آیت الله میرعمادی فرا رسیدن عید سعید قربان را تبریک گفت و افزود: از جمله اعمال این روز نماز عید قربان بوده که ساعت ۸ صبح روز دوشنبه در مکان مصلی الغدیر شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.

وی به سالگرد حادثه تلخ و غمبار منا اشاره کرد و عنوان کرد: در این حادثه ۴۶۵ زائر ایرانی که ۳۳ نفر از آن ها لرستانی بودند مظلومانه به درجه شهادت رسیدند.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه حادثه منا ابعاد گسترده ای داشته و لازم است یک کمیته حقیقت یاب تمام زوایای این حادثه را مورد بررسی قرار دهد، تصریح کرد: حادثه منا یک جنایت بسیار بزرگ تاریخی بود که در آن بیش از هفت هزار حاجی در حال احرام و با لب تشنه مظلومانه شهید شدند به طوری که لابه لای جنازه ها برخی حجاج جان داشته اما نیروهای آل سعود به جای اینکه به این افراد آب برسانند آن ها را با لودر جمع آوری کرده و با وضعیت بسیار بدی همراه جنازه ها در داخل کانتینرها قرار دادند.

آل سعود به دنبال تامین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی است

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه بیان وضعیت حادثه منا بسیار دردناک است، ادامه داد: فاجعه منا بیانگر بی کفایتی شجره ملعونه آل سعود در اداره حرمین شریفین است لذا مقصرین این حادثه باید توسط کمیته حقیقت یاب شناسایی شده و به اشد مجازات برسند.

وی با تاکید بر اینکه هر ساله در جریان حج حوادث متعددی صورت می گیرد، گفت: مسلمانان برای رفع این مشکل باید چاره ای بیندیشند و لازم است حرمین شریفین توسط شورایی متشکل از کشورهای اسلامی اداره شود چرا که مکه و مدینه متعلق به همه مسلمانان بوده و به آل سعود کثیف، بی لیاقت و قاتل تعلق ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه عملکرد رژیم جنایتکار آل سعود نشان می دهد این رژیم به دنبال تامین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی است، عنوان کرد: اقدامات آل سعود موجب خوشحالی رژیم صهیونیستی است به طوری که حمله وحشیانه آل سعود به مردم مسلمان یمن موجب خوشحالی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.

آیت الله میرعمادی برگزاری حج بدون روح و بدون برائت از مشرکین را خواسته آمریکا دانست و گفت: یکی از علت های اصلی ممانعت آل سعود از حضور حجاج ایرانی در حج مسئله برائت از مشرکین بوده است اما آل سعود باید بداند فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در سراسر جهان اسلام طنین انداز خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه سقوط آل سعود نزدیک است، تصریح کرد: سران آل سعود آنقدر بی کفایت و بی تدبیر است که امنیت حج را به رژیم صهیونیستی سپرده اند به طوری که دستگاه هایی امسال آورده اند که اطلاعات زائرین را کاملا در اختیار دارند و این دستگاه ها توسط رژیم صهیونیستی ساخته شده اند.

آل سعود سیاست باز فتنه انگیز است

خطیب جمعه خرم آباد به صدور پیام بسیار مهم و سرنوشت ساز مقام معظم رهبری به مناسبت ایام حج به مسلمانان جهان اشاره کرد و بیان داشت: این پیام آنقدر اثرگذار بوده که خشم آل سعود و طرفدارانش را برانگیخته است و موجب خوشحالی و امید امت اسلامی شده است زیرا آن ها می بینند رهبری آگاه، هوشیار و شجاع پیدا شده که در برابر آل سعود ایستادگی کند.

آیت الله میرعمادی با یادآوری اینکه اگر موضع گیری قاطع رهبر انقلاب نبود یک جنازه از شهدای ایرانی حادثه منا توسط آل سعود تحویل داده نمی شد، ادامه داد: امروز آل سعود با پول تمام دهان های خبرگزاری ها و روزنامه ها را بسته است و تنها یک صدای آزادمردانه در دنیا بلند می شود که از ایران اسلامی است و تنها یک پیام نجات بخش در دنیا پخش می شود و آن هم پیام مقام معظم رهبری است که ایشان در پیام خود فرمود آل سعود سلب فی سبیل الله کرده و راه خدا را بسته است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در پیام خود از آل سعود به عنوان شجره ملعونه و به عنوان سیاست باز فتنه انگیز یاد کرده و جنایات این رژیم را برملا کرده است، یادآور شد: حتی شورای حکام خلیج فارس که طرفدار آل سعود بودند هنگامی که پیام رهبر انقلاب به گوششان رسید نتوانستند از پیام ایشان خرده بگیرند و تنها گفتند که این پیام با واقعیت های آل سعود مطابقت ندارد درحالی که آنقدر پول در دهان آن ها ریخته شده که جرات حرف زدن در مقابل آل سعود را ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: مقام معظم رهبری در پیام خود فرمود آل سعود سلب فی سبیل الله کرده و راه خدا را بسته است.

پیوستن ایران به کارگروه FATF منجر به خودتحریمی خواهد شد

آیت الله میرعمادی سخنان خود را درباره موضوع پیوستن ایران به کارگروه FATF ادامه داد و گفت: این موضوع در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با حمایت های صورت گرفته از تروریست ها بوده که ایران هم می خواهد به این کارگروه بپیوندد لذا لازم است که مسئولان ما هوشیار باشند زیرا این اقدام به نفع ایران نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید بدانند پیوستن ایران به کارگروه FATF منجر به خودتحریمی خواهد شد، افزود: آمریکا و ایادی وی تحت عنوان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین منابع مالی تروریست ها جریانی به وجود آورده اند که هرکس این قرارداد را بپذیرد باید آنچه آمریکایی ها در مورد تروریست می گویند قبول کنند.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه آمریکا حزب الله لبنان را تروریست می دانند، اضافه کرد: آمریکایی ها مردم مسلمان یمن و فلسطین را حمایت نمی کنند و خیلی از شخصیت های ما را مانند سپاه پاسداران تحریم کرده اند لذا اگر این موضوع را بپذیریم تمام مسائل مالی سپاه تحریم می شود و این امر باعث خودتحریمی می شود.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: از سوی دیگر آمریکایی ها به دنبال این هستند بر مسائل مالی و اقتصادی ما تسلط پیدا کنند و معنای پذیرش مفاد این کارگروه پذیرش کاپیتولاسیون بانکی در عصر حاضر خواهد بود لذا مسئولین باید هوشیاری لازم را در این باره داشته باشند و این موضوع و اثرات و پیامدهای آن باید به خوبی باز شود.