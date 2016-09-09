ممنوعیت تردد کامیون های پاکستانی از طریق افغانستان به آسیای میانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: پس از آنکه دولت پاکستان مرز واگه را به روی بازرگانان افغانستانی بست و اجازه صادرات میوه از طریق این کشور را نداد، دولت افغانستان نیز در اقدامی مشابه به تمام کامیون‌های پاکستان که قصد عبور از خاک این کشور به آسیای میانه را داشتند، اجازه عبور نداد.

«شاه حسین مرتضوی»، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت: روند همکاری افغانستان با دیگر کشورهای همسایه هم اکنون ادامه دارد. قطار حامل بار بازرگانان افغانستان از چین به شمال این کشور رسید و خط آهن ایران به افغانستان وصل شد. خط آهن ترکمنستان به هرات و همچنین به بندر «آقنه» قرار است افتتاح شود.

وی با اشاره به پروژه بندر چابهار تصریح کرد: پاکستان در تبدیل شدن افغانستان به چهار راه ترانزیتی در قاره آسیا، همکاری لازم را به عمل نیاورد و در فصل برداشت و صادرات میوه به خارج از کشور، مرزهای خود را به روی افغانستان بست و بازرگانان این کشور متحمل خسارت زیادی شدند.

وی در ادامه اظهار داشت: پس از این اقدام پاکستان، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان با دولت هند رایزنی کرد و دهلی نو موافقت کرد که میوه افغانستان بدون پرداخت مالیات به این کشور صادر شود.

مرتضوی تاکید کرد: پاکستان بندر واگه را به روی محصولات بازرگانان افغانستان بست و در مقابل افغانستان مجبور به انجام اقدام مشابه شد و به تمام کامیون‌های حامل بار پاکستانی که به مقصد آسیای میانه در حرکت بودند، اجازه عبور از خاک افغانستان داده نشد.

مرتضوی افزود: رئیس جمهور افغانستان دیروز این موضوع را در دیدار با «اوین جینکینس» نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان و پاکستان اعلام کرد.

مرتضوی تاکید کرد: ممنوعیت تردد کامیون‌های پاکستانی از خاک افغانستان به بنادر مرزی افغانستان اعلام شده‌ است.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت: با مشکلاتی که پاکستان به وجود آورده است دولت کابل بازار مشابهی را برای واردات آرد مورد نیاز خود در نظر دارد. افغانستان دیگر یک کشور محاط به خشکی نیست.

لازم به ذکر است دولت پاکستان تاکنون در مقابل این اقدام دولت افغانستان واکنش نشان نداده است.