خطر آل سعود بیشتر از رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با تسلیت شهادت امام محمدباقر (ع) با اشاره به قصور آل سعود در فاجعه منا اظهار کرد: متاسفانه جوامع بین المللی آنگونه که باید به فاجعه منا توجه نکردند.

وی با بیان اینکه در فاجعه منا تعداد فراوانی از حجاج جان خود را از دست دادند و بی کفایتی آل سعود برای مسلمانان مشخص شده است، ادامه داد: عربستان باید پاسخگوی جنایات خود باشد.

آیت الله جعفری با اشاره به ارتباط علنی آل سعود با رژیم صهیونیستی تصریح کرد: آل سعود خائن بوده و خطر آنها بیشتر از رژیم غاصب صهیونیستی است.

وی آل سعود را مزدور آمریکا و اسرائیل دانست و افزود: ملت ما باید هوشیار باشند و دسیسه های دشمنان را نقش بر آب کنند.

آیت الله جعفری گفت: چنانچه امور براساس نظم و امنیت انجام شود به طور قطع موفق تر خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان از مسئولان خواست که رفع مشکلات مردم را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند و تاکید کرد: توجه به معیشت و اقتصاد مردم باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی تاکید کرد: فرهنگ در اولویت قرار دارد و نباید در این خصوص کم کاری صورت گیرد.

امام جمعه کرمان وی در ادامه همگان و خود را به رعایت تقوای الهی دعوت و اظهار کرد: رعایت مبانی دین در جامعه راه سعادت و کامیابی است.

وی با تبریک عید قربان و عید غدیر تصریح کرد: دهه امامت و ولایت فرصتی مناسب برای تبیین نقش امامت و ولایت است.

همچنین بعد از آیین عبادی سیاسی نماز جمعه تظاهرات محکومیت جنایات آل سعود و خلیفه با حضور باشکوه مردم کرمان از مصلی امام علی (ع) تا میدان بسیج برگزار شد.