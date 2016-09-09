  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۱۷

با صدور پیام‌های جداگانه‌؛

وزیر دفاع درگذشت همسر سرلشگرصالحی و خواهر شریعتمداری را تسلیت گفت

وزیر دفاع درگذشت همسر سرلشگرصالحی و خواهر شریعتمداری را تسلیت گفت

سردار دهقان در پیام‌های جداگانه درگذشت همسر امیر سرلشکر عطاءالله صالحی و همسر محمد شریعتمداری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارحسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیام‌های جداگانه درگذشت همسر امیر سرلشکر عطاءالله صالحی و همسر محمد شریعتمداری را تسلیت گفت.

متن پیام‌ تسلیت به فرمانده کل ارتش به شرح ذیل است:

«برادر ارجمند امیرسرلشکرعطاءالله صالحی

سلام علیکم

بانهایت تاسف و تألم درگذشت همسرگرامیتان را تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای فقیده سعیده رضوان و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان»

متن پیام تسلیت به معاون اجرایی رئیس جمهور به شرح زیر است:

«برادرارجمند جناب آقای محمد شریعتمداری

سلام علیکم

بانهایت تاسف و تألم درگذشت همشیره گرامیتان را تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای فقیده سعیده رضوان و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان»

کد مطلب 3765281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضایی ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خداوند بیامرزد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها