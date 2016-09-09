وزیر دفاع درگذشت همسر سرلشگرصالحی و خواهر شریعتمداری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارحسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامهای جداگانه درگذشت همسر امیر سرلشکر عطاءالله صالحی و همسر محمد شریعتمداری را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت به فرمانده کل ارتش به شرح ذیل است:
«برادر ارجمند امیرسرلشکرعطاءالله صالحی
سلام علیکم
بانهایت تاسف و تألم درگذشت همسرگرامیتان را تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای فقیده سعیده رضوان و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان»
متن پیام تسلیت به معاون اجرایی رئیس جمهور به شرح زیر است:
«برادرارجمند جناب آقای محمد شریعتمداری
سلام علیکم
بانهایت تاسف و تألم درگذشت همشیره گرامیتان را تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای فقیده سعیده رضوان و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.
وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان»
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