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۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۹

در انفجار گاز شهری؛

۳۰ شهروندکرجی گرفتار در آتش سوزی نجات یافتند/ بستری شدن ۲امدادگر

۳۰ شهروندکرجی گرفتار در آتش سوزی نجات یافتند/ بستری شدن ۲امدادگر

کرج- مدیر روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گفت: براثر آتش سوزی در یک ساختمان ۶ طبقه در کرج، ۳۰ شهروند حبس شده در آتش، با کمک نیروهای آتش نشانی نجات یافتند.

سیدجواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حادثه انفجار گاز شهری در منطقه حیدرآباد خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه که در ساعت ۱۳ و ۴۷ دقیقه عصر جمعه اتفاق افتاد، دو دستگاه خودرو آتش نشانی به همراه هفت نفر نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این انفجار در طبقه همکف یک واحد ساختمانی ۶ طبقه اتفاق افتاد، افزود: به سبب وجود مواد قابل اشتعال، این انفجار با آتش سوزی همراه بود.

مدیر روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: بر اثر این حادثه ۳۰ نفر از ساکنین ساختمان در دود و آتش حبس شدند که به کمک نیروهای آتش نشانی نجات یافته و به اتوبوس‌های امدادی اورژانس منتقل شدند.

وی افزود: دو نفر از نیروهای آتش‌نشانی به سبب در اختیار قرار دادن تجهیزات تنفسی خود به حادثه دیدگان، هم اکنون در بیمارستان مدنی کرج بستری هستند.

کد مطلب 3765285

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