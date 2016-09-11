کشاورزان دوباره مسیر رودخانه کر را تغییر دادند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: فارس از لحاظ منابع آبی به شدت با مشکل مواجه است، خشکسالی دریاچه های استان فارس را خشک کرده و کشاورزی بی مهابا به شدت سفره های آب زیر زمینی را تقلیل داده است.

چندی پیش خبر رسیده بود که برخی از کشاورزان در حال تغییر مسیر رودخانه کر و ایجاد برکه آب برای کشاورزی هستند که باعث شده بود جان زیستمندان آبزی به خطر بیافتد و اما دوباره خبر رسیده که کشاورزان مجددا این کار را از سر گرفته اند.

در شرایطی که همین چند روز پیش بود که مدیر عامل آب منطقه ای فارس وضعیت آب شرب در برخی از روستاهای این استان را بحرانی اعلام کرد و گفت که آبرسانی در برخی از روستاها با مشکل مواجه است، نه تنها این فعالیت کشاورزان شرایط را وخیم تر کرده بلکه اکنون گزارشاتی نیز به محیط زیست فارس رسیده مبنی بر اینکه برخی از دارندگان چاه های مجاز دارند آب فروشی می کنند تا سریال بحرانهایی که از ناحیه کشاورزی به فارس وارد شده تکمیل شود.

محیط زیست: تعدادی لاک پشت و گونه های آبزی تلف شدند

سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در خصوص تلف شدن گونه های مختلف آبزی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه برخی از کشاورزان اطراف رودخانه کر اقدام به تغییر مسیر آب و هدایت آن به سمت شالیزارهای خود می کنند.

سیاوش محمدی افزود: طی سال جاری این چندمین بار است که کشاورزان مسیر آب را منحرف کرده و این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای گونه های آبزی شده است.

وی ادامه داد: در این راستا چند روز قبل بار دیگر کشاورزان اقدام به تغییر مسیر آب کرده که در این میان تعداد زیادی از ماهیان و لاک پشتها تلف شدند.

سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از لاک پشتها و ماهیان در برکه هایی که حدود ۳۰ برکه بود گرفتار شده و با توجه به تعداد زیاد برکه ها جمع آوری گونه ها و نجاتشان امکان پذیر نبود.

وی با انتقاد از افزایش بی رویه کشت برنج در بالادست بختگان بیان کرد: با وجود اینکه این دریاچه کاملا خشک شده و وضعیت آب در استان فارس بحرانی است در سال جاری کشاورزان اقدام به کشت بیش از ۱۲ هزار هکتار شالیکاری اطراف آن کرده اند.

محدی بیگدلی افزود: در حال حاضر که ما برای تامین آب شرب نیز مشکل داریم چگونه این میزان سطح زیر کشت در اطراف بختگان وجود دارد.

سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس با انتقاد از وجود چاه های غیرمجاز اطراف بختگان گفت: متاسفانه اخیرا گزارشاتی به این اداره مبنی بر اینکه دارندگان چاه های مجاز آب چاه ها را می فروشند، ارسال شده که این موضوع چای تعجب دارد زیرا افراد از این طرح برای خود درآمد کاذب ایجاد کرده اند.

به گزارش مهر، به هر حال با روندی که در حوزه کشاورزی به وجود آمده به نظر می رسد شرایط خشکسالی هر سال وخیم تر شده و منابع آبی استان نیز بیشتر از این کاهش یابد از این رو به نظر می رسد مسئولان استان باید برای کشاورزی استان طرحی دوباره داشته باشند.