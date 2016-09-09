باخت نماینده ایران مقابل حریف کره ای در یک چهارم نهایی جودو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، در ادامه بازی های پارالمپیک ریو و در روز دوم این رقابتها تنها نماینده جودوی کشورمان در این روز روی تاتامی رفت که پس از پیروزی مقابل حریف آلمانی در دور بعد مغلوب حریف کره ای شد.

امید نوری جعفری نماینده وزن ۸۱ کیلوگرم جودوی نابینایان و کم بینایان در نخستین دیدارش به مصاف جانک از آلمان رفت که با ایپون به برتری دست یافت و راهی دور بعد شد، اما در این مرحله بدلیل اخطار بیشتر مغلوب لی جانگ مین از کره جنوبی شد و از حضور در نیمه نهایی بازماند.

وی برای ادامه کار و تلاش برای کسب مدال برنز باید منتظر حضور حریفش باشد تا در گروه شانس مجدد کار را دنبال کند.

جودوکار کره ای در نیمه نهایی به مصاف نماینده بریتانیا خواهد رفت.

