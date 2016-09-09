کاروان «منا» طلایی شد/ ساره جوانمردی مدال طلا را برگردن آویخت

به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو، فینال رقابت‌های تیراندازی تفنگ بادی ۱۰ متر در بخش بانوان برگزار شد که در در این رقابت ساره جوانمردی و عالیه محمودی از ایران با تیراندازانی از ترکیه (۲ نفر)، اوکراین، مقدونیه، آذربایجان و مجارستان رقابت کردند.

جوانمردی در خط A و محمودی در خط F حضور داشتند. در مرحله اول که برای مشخص شدن اولین نفر حذف شده بود، عالیه محمودی با امتیاز ۷۲.۷ در رده آخر قرار گرفت و کنار رفت.

پس از محمودی، «اولیورا ناکوسکا» تیرانداز اهل کشور مقدونیه در مرحله دوم با امتیاز ۹۲.۸ از صعود باز ماند و از پشت خط تیراندازی کنار آمد. سومین نفر حذف شده «آیسل اوزگان» از ترکیه بود که با امتیاز ۱۱۰.۱ موفق به صعود نشد.

چهارمین تیرانداز کنار رفته از رقابت فینال «کریژتینا داوید» از مجارستان بود که ۱۲۸.۸ امتیاز کسب کرد که رکورد پایین تری نسبت به سایر تیراندازان بود. نفر پنجمی که دیگر اجازه تیراندازی پیدا نکرد، «یلنا تارانووا» از آذربایجان بود که امتیاز ۱۴۸.۸ را از خود بر جا گذاشت.

با حذف این تیرانداز، مدال جوانمردی مسجل شد و نماینده کشورمان به رقابت خود برای کسب مدال طلا ادامه داد. در بین سه تیرانداز باقیمانده، «آیساگل پهلیوانلار» از ترکیه با امتیاز ۱۷۲.۳ بدترین رکورد را داشت و به مدال برنز بسنده کرد.

در رقابت جوانمردی با «اولگا کووالچوک» از اوکراین، جوانمردی به امتیاز ۱۹۳.۴ امتیاز عملکرد بهتری نسبت به حریف اوکراینی با رکورد ۱۹۱.۲ داشت و موفق شد به مدال طلا برسد. بدین ترتیب جوانمردی اولین طلای کاروان کشورمان در پارالمپیک ریو را به نام خود ثبت کرد. همچنین عالیه محمودی نیز هشتم شد. جوانمردی همچنین رکورد جهان را نیز به نام خود ثبت کرد.