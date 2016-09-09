نوری با پیروزی مقابل حریف ازبک راهی دیدار رده بندی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، در ادامه بازی های پارالمپیک ریو و در روز دوم این رقابتها تنها نماینده جودوی کشورمان در این روز روی تاتامی رفت که پس از شکست

مقابل حریف کره ای در دور دوم با توجه به فینالیست شدن حریفش با پیروزی در شانس مجدد راهی دیدار رده بندی شد.

امید نوری جعفری نماینده وزن ۸۱ کیلوگرم جودوی نابینایان و کم بینایان در نخستین دیدارش به مصاف جانک از آلمان رفت که با ایپون به برتری دست یافت و راهی دور بعد شد، اما در این مرحله بدلیل اخطار بیشتر مغلوب لی جانگ مین از کره جنوبی شد و از حضور در نیمه نهایی بازماند.

با توجه به حضور حریف نوری در فینال، نماینده کشورمان به گروه شانس مجدد رفت که در این مرحله با عبور از سد شریف خلیل اف از ازبکستان راهی دیدار رده بندی شد.

وی برای کسب مدال برنز به مصاف سانچز از مکزیک می رود.