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۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۵۸

بازیکن بسکتبال با ویلچر: مقابل بریتانیا مشکل دفاعی داشتیم

بازیکن بسکتبال با ویلچر: مقابل بریتانیا مشکل دفاعی داشتیم

بازیکن تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران گفت: بریتانیا تیم خیلی خوبی است و مقابل ما عالی بازی کرد ضمن اینکه ما هم در دفاع مشکل داشتیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، امید هادی اظهر پس از شکست ایران مقابل انگلیس در رقابت های بسکتبال با ویلچر ریو ۲۰۱۶ اظهار داشت: بازی خوبی بود و حریف خیلی خوب بازی کرد. تفاوتی نداشت که توپ دست کدام بازیکن آنها باشد چون همه شوت های خوبی می زدند. ما در دفاع ضعیف و بد بودیم و نتوانستیم بازی را کنترل کنیم. انشاءالله در بازی های بعد جبران می کنیم.

وی افزود: در ابتدا کمی بازی را شل گرفتیم و بعد هر چقدر تلاش کردیم نتوانستیم و در واقع نمی شد جبران کرد. تیم حریف اردوها و کمپ های خیلی خوبی داشته و ما تنها دو مسابقه تدارکاتی مقابل هلند و ترکیه داشته ایم. این بازی دوم مان بود و هنوز خودمان را پیدا نکرده ایم. 

امید هادی اظهر درخصوص سومین بازی ایران که مقابل آمریکا است، گفت: آمریکا تیم فوق العاده است. آنها تیم دوم جهان هستند و تمام سعی مان را می کنیم که بازی را ببریم. امیدوارم روز خوب مان باشد و شوت هایمان گل شود. 

امتیازآورترین بازیکن ایران مقابل بریتانیا که موفق شد ۲۲ امتیاز برای تیم کسب کند، درخصوص عملکرد خودش اظهار داشت: بازی کاملم را انجام ندادم و چهل، پنجاه درصد بازی خودم را توانستم ارائه کنم. بریتانیا واقعا تیم قوی و خوبی بود و بازیکنان ما را کاملا آنالیز کرده بودند.

کد مطلب 3765385

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