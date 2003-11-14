كره شمالي در انتظار كسب ضمانتنامه كتبي آمريكاست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، براساس گزارش روزنامه واشنگتن تايمز ، پيونگ يانگ در انتظار است تا يك ضمانتنامه كتبي به منظور جلوگيري از حملات احتمالي آمريكا به اين كشوركسب نمايد.

دوردوم مذاكرات شش جانبه در ماه دسامبر در پكن پايتخت چين و با حضور نمايندگاني ازكشورهاي ژاپن ، كره شمالي ، كره جنوبي ، روسيه ، آمريكا و چين برگزار خواهد شد .

آمريكا همواره با تاكيد بر غير متعارف بودن فعاليتهاي هسته اي كره شمالي خواستار توقف فعاليتهاي هسته اي اين كشور است . در همين خصوص " جيمي اور" سخنگوي رئيس جمهور آمريكا ابراز اميدواري كرد، تا كره شمالي با توقف برنامه هاي هسته اي خود رابطه پيونگ يانگ - واشنگتن را استحكام بخشد .

گفتني است دوراول مذاكرات شش جانبه كه به منظور حل بحران هسته اي كره شمالي در ماه آگوست در پكن برگزار شد، بدون آنكه نتيجه مثبتي به دنبال داشته باشد ، به كار خود پايان داد .