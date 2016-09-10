تصادف در جاده های زنجان شش کشته و مصدوم بر جای گذاشت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک تصادف در ساعت ۲۰.۴۵ شامگاه جمعه خبر دادو افزود: واژگونی خودرو کامیون در آزاد راه زنجان به قزوین و برخورد یک نیسان به این کامیون مذکور باعث فوت دو نفر از سرنشینان خودرو نیسان شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را خستگی و خواب آلودگی عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین از وقوع یک فقره تصادف دیگر در ساعت ۲۱ شامگاه جمعه در محور زنجان به میانه خبر داد و گفت: برخورد خودرو پیکان با کامیون یک نفر فوت و سه نفر مصدوم شد.

شیر محمدی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ و سبقت غیر مجاز عنوان کرد و افزود: با توجه به اتمام تعطیلات تابستانی رانندگان با دقت و حوصله رانندگی کنند.

وی به رانندگان توصیه کرد به محض خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست کشیده و چند ساعتی استراحت کنندچرا که علت بیشتر تصادفات در جاده های استان زنجان به علت خستگی و خواب آلودگی است.