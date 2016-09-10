  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۵۶

تمدید مهلت ثبت‌نام ناشران برای شرکت در ۴ نمایشگاه کتاب استانی

تمدید مهلت ثبت‌نام ناشران برای شرکت در ۴ نمایشگاه کتاب استانی

مهلت ثبت‌نام ناشران برای شرکت در نمایشگاه‌های کتاب در استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، خراسان رضوی و لرستان تا ۲۵ شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، نمایشگاه کتاب در استان لرستان از ۱۱ تا ۱۶ مهر، گیلان از ۱۲ تا ۱۷ مهر، خراسان رضوی از ۲۳ تا ۳۰ مهر و آذربایجان شرقی از ۲۶ مهر تا ۱ آبان برگزار می‌شوند.

بر اساس این گزارش، ناشران تا ۲۵ شهریورماه مهلت دارند برای ثبت نام و حضور در نمایشگاه به سایت www.icfi.ir بخش نمایشگاه‌های استانی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی مراجعه وثبت‌نام کنند.

پیشتر مهلت ثبت نام برای شرکت ناشران در این نمایشگاه‌ها ۲۰ شهریور ماه اعلام شده بود.

نمایشگاه‌های کتاب استانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در مراکز استان‌ها برگزار می‌شوند.

کد مطلب 3765469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها