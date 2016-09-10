به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، نمایشگاه کتاب در استان لرستان از ۱۱ تا ۱۶ مهر، گیلان از ۱۲ تا ۱۷ مهر، خراسان رضوی از ۲۳ تا ۳۰ مهر و آذربایجان شرقی از ۲۶ مهر تا ۱ آبان برگزار می‌شوند.

بر اساس این گزارش، ناشران تا ۲۵ شهریورماه مهلت دارند برای ثبت نام و حضور در نمایشگاه به سایت www.icfi.ir بخش نمایشگاه‌های استانی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی مراجعه وثبت‌نام کنند.

پیشتر مهلت ثبت نام برای شرکت ناشران در این نمایشگاه‌ها ۲۰ شهریور ماه اعلام شده بود.

نمایشگاه‌های کتاب استانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در مراکز استان‌ها برگزار می‌شوند.