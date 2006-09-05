اتحاد كشورهاي اسلامي خنثي كننده توطئه دشمنان در منطقه است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر داودي در ديدار فاروق طه معاون وزير امور خارجه سوريه با اشاره به رفتار عاقلانه و ناشي از دورانديشي مسئولان دو كشور ايران و سوريه در خصوص مسئله لبنان تاكيد كرد: اين رفتار عاقلانه و پيروزي نيروهاي مقاومت لبنان، ابهت پوشالي و كاذب صهيونيست ها را در منطقه فرو ريخت و معادلات منطقه را دستخوش تغييرات اساسي كرد.

دكتر پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور اتحاد كشورهاي اسلامي را خنثي كننده توطئه دشمنان در منطقه دانست و افزود: تجربه موفقيت و پيروزي نيروهاي مقاومت حزب الله لبنان در برابر رژيم غاصب صهيونيستي نشان داد با اتحاد و همبستگي و ايمان به خدا مي توان در برابر ارتشي مجهز به پيشرفته ترين سلاح هاي پيروز شد و آنها را در رسيدن به اهداف شوم خود ناكام گذاشت.

معاون اول رئيس جمهور همچنين رفت وآمد مسئولان دو كشور را در گسترش هر چه بيشتر روابط موثر دانست و با اشاره به برگزاري اجلاس كميسيون مشترك كنسولي دو كشور در تهران تاكيد كرد: ازجمله كارهاي مهم اين اجلاس تسهيل صدور و كاهش هزينه رواديد و رفع تنگناها و تسهيل قوانين است كه مي تواند نقش مهمي در رفت وآمد مسئولان، متخصصان، تجار و بازرگانان دو كشور داشته باشد.

دكتر داودي همچنين با اشاره به روابط دوستانه و گسترده دو كشور ايران و سوريه خواستار ارائه تسهيلات مناسب به ايرانيان مقيم سوريه شد.

فاروق طه معاون وزير امور خارجه سوريه نيز در اين ديدار، جمهوري اسلامي ايران را در شرايط حساس كنوني كشوري تاريخ ساز دانست و تاكيد كرد: سياست هاي مستحكم، موفق و اصولي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان باعث شده است اعتبار و آبروي ايران در جهان دوچندان افزايش يابد و كشورهاي زيادي را تحت تاثير خود قرار دهد.

طه پايداري جمهوري اسلامي ايران را در خصوص مسئله هسته اي ستود و گفت: بيم قدرت هاي غربي از دستيابي ايران به دانش هسته اي نيست، بلكه آنها مي خواهند كشورهاي مسلمان همواره ضعيف و فقير بمانند تا بتوانند نقشه هاي شوم خود را در اين كشورها اجرا كنند.