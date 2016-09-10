بندرنوشهر محبوس بین دریا و خشکی/ سرنوشت بندر در ابهام

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سابقه ساخت بندر نوشهر به‌عنوان قدیمی‌ترین بندر مازندران به سال‌های ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۸ برمی‌گردد و این بندر که روزگاری تنها بندر مازندران و گلستان بود اکنون در بن‌بست توسعه گرفتارشده است.

پرونده راه دسترسی بندر نوشهر، پرونده پیچیده‌ای شده، زمانی داد جهاد کشاورزی‌ها و دوستداران گونه‌های جنگلی را درآورده است و اینک داد مردم و شهروندانش را. قصه بندر نوشهر زمانی دردآور می‌شود که به گفته وزیر راه و شهرسازی، این بندر به‌عنوان بندر فرعی محسوب و بندر امیرآباد در مازندران به‌عنوان اصلی در شمال معرفی‌شده است.

اظهارنظر وزیر که کمتر از ۱۰ روز گذشته به نوشهر سفرکرده بود، این فریضه را تقویت می‌کند که آیا بندر نوشهر از دست می‌رود و آیا ساحل‌نشینان باید خاطره قدیمی‌ترین بندر استان را به فراموشی سپارند؟

بندر نوشهر طی سالهای ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۸ توسط دو شرکت هلندی و بلژیکی احداث و در سال ۱۳۱۹ با ورود نخستین کشتی تجاری حامل قطعات و ماشین‌آلات کارخانه ذوب‌آهن کرج راه‌اندازی شد. این بندر نزدیک‌ترین بندر به مرکز کشور (تهران) نسبت به بندرها کشور توسط جاده آسفالته و خطوط هوایی به مرکز و سایر نقاط به‌ویژه استان گیلان در غرب و استان گلستان در شرق مرتبط است.

در این میان طرح احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی این شهر در سال ۸۲ از سوی اداره کل بندرها و دریانوردی مازندران در دستور کار قرار گرفت اما این طرح باگذشت سال‌ها همچنان در حد یک مصوبه مانده است.

طی این سال‌ها به‌رغم تلاش مسئولان بندرها، اجرای این پروژه که از آن به یک شاهراه حیاتی در جهت تنفس شهر از ترافیک سنگین یاد می‌شود؛ همچنان به دلایل مختلف در بین راه متوقف مانده و راه توسعه بندر نوشهر و به دنبال خود راه فرصت‌های اشتغال‌زایی جوانان جویای کار را بسته است.

نورالدین علی‌آبادی معاون سازمان بندرها و کشتیرانی در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه شهر نوشهر و بندر نوشهر یک ماهیت گره‌خورده به هم دارد و از قدیمی‌ترین بندرها کشور محسوب می‌شود افزود: امروز بندر از موضوع اصلی تغییر پیداکرده و ماهیت تجاری یافته و توسعه بندرها همراه با توسعه شهر خواهد بود.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری بندر نوشهر به ۵۰ میلیارد تومان رسیده و آمادگی برای دو برابر شدن این سرمایه وجود دارد و این سرمایه‌گذاری و حجم از کار و شغل جدید نیازمند این است که مشکلات بندر نوشهر حل شود و باید آن را جدی گرفت.

وی عنوان داشت: اگر راه دسترسی بندر نوشهر حل نشود با توجه به توسعه‌ای که در نظر است از رقابت با سایر بندرها بازمی‌ماند.

درعین‌حال سیاوش رضوانی مدیرکل بندرها و دریانوردی مازندران نیز معتقد است: بندر نوشهر قابلیت‌های خوبی دارد و یکی از این ظرفیت‌ها استحصال ۱۴ هکتار اراضی بود که ظرف دو سال واگذار شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی نوشهر با اعلام اینکه این بندر ظرفیت اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری را دارد، خاطرنشان کرد: بندر نوشهر یکی از بهترین موقعیت را در میان بندرها شمالی کشور داشته و همچنین بهترین حوضچه را ازنظر وسعت دارد.

وی با اشاره به اینکه بندر نوشهر یکی از آبراه‌های خوب در بندرها شمالی است افزود: یکی از مشکلاتی که بندر نوشهر دارد این است که اگر قراراست این بندر در بازار دریای خزر سهمی داشته باشد باید اراضی پشتیبانی داشته باشد و مشکلات موجود سبب می‌شود کمتر موردتوجه سرمایه‌گذاران و حمل‌ونقلی‌ها قرار بگیرد بنابراین برای رفع این مشکل باید کمک مسئولان شهرستانی را طلب کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران- بندر نوشهر خاطرنشان کرد: هر چه زمان می‌گذرد مشکل بیشتر می‌شود و هزینه‌ها بالا می‌رود و تأمین مدل مالی آن دچار مشکل می‌شود.

سرمایه‌گذاری در سال ۹۳ و ۹۴ در بندر نوشهر بالغ‌بر ۵۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب سیلو و انبارهای سرپوشیده بوده است و استقرار دو دستگاه باسکول ۶۰ تنی به ارزش ۶راه دسترسی بندر نوشهر که کارشناسی دنبال شد و قرار بود تا ۱۵ مرداد گزینه‌های مطرح‌شده‌ای که تأییدشده را به ما اعلام کنند اما هنوز اتفاق نیفتاده است میلیارد ریال ازجمله فعالیت‌های صورت گرفته در بندر نوشهر است، اما علی شادمان فرماندار نوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقوله راه دسترسی و گله‌مندی از تأخیر در پاسخگویی سازمان بندرها گفت: .

وی افزود: اراده شهرستان برای ایجاد راه دسترسی بندر و تحقق اقدامات زیربنایی است و همه مسئولان در شهرستان بسیار مصمم به اجرای راه دسترسی هستند اما نیاز به حمایت ملی نیز در این بخش است.

وی تأکید کرد: خواست جدی مردم و مسئولان نوشهر این است که بندر نوشهر به جایگاه صادراتی و جنب‌وجوش تجارت برسد.

استان مازندران به دلیل دارا بودن سه بندر مهم‌ترین استان کشور محسوب می‌شود که نقش اساسی درزمینهٔ صادرات و واردات دارد. بندر نوشهر نیز به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بندر مازندران از دیرباز سهم ویژه و استراتژیکی درزمینهٔ درآمدزایی، فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری داشته است.

دسترسی سریع به پایتخت، موقعیت استراتژیکی ایدئال، زمینه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در بخشه‌ای تجاری و کشتیرانی و جاذبه‌های توریستی و تفریحی بی‌نظیر از یک‌سو و تبدیل بندر نوشهر به منطقه ویژه اقتصادی که از طرح‌های مصوب در دست اقدام سازمان بندرها است از سوی دیگر، توجه ویژه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به آن معطوف ساخته است.

ارزان‌ترین راه مواصلاتی به آسیای میانه، قرار گرفتن در مسیر اصلی آزادراه تهران _ شمال در آینده نزدیک، قرار گرفتن در فاصله ۲ کیلومتری فرودگاه، انبار اختصاصی، انبار اختصاصی ترانزیت، مخازن ذخیره فله مایع، اتصال به مخازن نفتی چالوس از طریق خط لوله و سیستم استاندارد مترینگ ازجمله مزایای بندر نوشهر است.