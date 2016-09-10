۵ نمایش به بخش نهایی جشنواره تئاتر مازندران راه یافت

میثم زندی دبیر جشنواره تئاتر مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت انتخاب آثار بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران پس از بازبینی ۱۴ اثر نمایشی در مرحله نخست، پنج اثر را برای حضور در مرحله پایانی این جشنواره که از ۲۷ تا ۲۹ شهریور در ساری برگزار می شود، انتخاب کرد.

وی اظهار داشت: بر اساس نظر هیئت داوران متشکل از «بهزاد صدیقی»، «آتش تقی پور» و «مسعود اجدادیان» که در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ اثر متقاضی حضور در بخش نهایی جشنواره را بازبینی کردند، نمایش هایی از بابل، آمل، نوشهر، بابلسر و بهشهر شایسته حضور در بخش نهایی تشخیص داده شدند.

وی عنوان کرد: نمایش «زنان مهتابی، مرد آفتابی» اری از گروه تئاتر «شوالیه» بابل به کارگردانی مشترک «فرشته پیاده روحی» و «فروغ پیاده روحی»، «روی زمین» کاری از گروه تئاتر «ایرانشهر» به کارگردانی «مرتضی صادقیان» از آمل، «گم شدنم تقریباً قطعی است» از گروه تئاتر مولانای نوشهر به کارگردانی «فاطمه زندی»، «اگزیستنس» به کارگردانی «سینا علیپور» از گروه «پژواک» بابلسر و «گل خون« به کارگردانی «مهیار هزارجریبی» از گروه تئاتر سیرانگ بهشهر به عنوان ۵ اثر حاضر در بخش نهایی انتخاب شدند.

زندی ادامه داد: در مرحله بازبینی این جشنواره ۱۴ اثر از ۹ شهرستان مورد بررسی هیأت داوران قرار گرفت.