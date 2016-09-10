اخبار ضد و نقیض درباره فروش سامانه اس- ۴۰۰ به بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته پادشاه بحرین در مسکو میهمان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بود. یکی از برنامه های «شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه» در این سفر بازدید از نمایشگاه نظامی ۲۰۱۶ روسیه بود.

در جریان این سفر همچنین دو طرف موافقتنامه همکاری های نظامی امضا کردند.

در همین رابطه روزنامه کامرسانت در گزارشی با اشاره به امضای این موافقتنامه ها نوشت: احتمال فروش اس- ۴۰۰ در مذاکرات سه شنبه گذشته میان رئیس جمهور روسیه و شاه بحرین مطرح شده و به گفته برخی منابع، پوتین نسبت به انجام چنین معامله ای، اعتراض و مخالفت ندارد.

«احمد الساعاتی»، سفیر بحرین در مسکو نیز پیش از سفر شاه این کشور به روسیه، اعلام کرده بود منامه به نوسازی سامانه های ضد هوایی خود توجه ویژه دارد.

به نوشته کامرسانت، شاه بحرین نسبت به خرید اس- ۴۰۰ ابراز تمایل کرده و مذاکرات کوتاهی هم در این باره با «دیمیتری راگازین»، معاون نخست وزیر روسیه انجام داده است.

اما راشاتودی در گزارشی نوشت : کرملین (کاخ ریاست جمهوری روسیه) تاکید کرد همکاری نظامی و فنی، مبنای مذاکرات شاه بحرین با مقامات روسی بوده، اما به فروش احتمالی سامانه اس- ۴۰۰ به این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس اشاره ای نکرد.

بر این اساس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی رئیس جمهور روسیه، در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال فروش سامانه ضدهوایی اس- ۴۰۰ به بحرین گفت: شاه بحرین در سفر به مسکو با طرف روسی و از جمله شخص ولادیمیر پوتین، درباره همکاری نظامی و فنی مذاکره کردند.

سامانه زمین به هوای اس- ۴۰۰ «پیروزی»- (Triumf) نسل جدید سیستم پدافند هوایی روسیه است که توسط «مرکز طراحی الماس» طراحی شده و به عنوان نمونه پیشرفته تر از خانواده پدافند هوایی اس-۳۰۰ به‌شمار می‌رود.

به گفته منابع روسی و دیگر کشورها، اس- ۴۰۰ قادر به تشخیص ۱۰۰ هدف به طور همزمان و درگیر شدن با ۱۲ هدف به طور همزمان از محدودهٔ ۴۰۰ کیلومتری است. این هدف‌ها می‌توانند از جمله انواع هواگرد، هواپیما، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک باشند.

اس- ۴۰۰ با داشتن قابلیت سه موشک مختلف، بسیار دوربرد، دوربرد، و موشک‌های با برد متوسط قادر به پوشش کل عملکرد مورد نیاز است. هر یک از این موشک‌ها دارای قابلیت‌های متفاوت است.