برملاشدن پنهانی ترین رازها با اسکن امواج مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، نفوذ به مغز و آنچه که در آن می گذرد همواره مورد نظر دانشمندان بوده تا جایی که بسیاری از فناوریهای نوظهور صرفا به واسطه رسیدن به چنین هدفی توسعه یافته است.

در تازه ترین نوآوریهای صورت گرفته در این زمینه، گروهی از دانشمندان با استفاده از اسکن امواج مغزی تلاش می کنند تا پی به هویت فرد و پنهانی ترین رازهای او ببرند، دستاوردی که تا چند دهه پیش کمتر کسی امیدی به تحقق آن داشت.

تحقیقات اخیر دانشمندان دانشگاه فنی تگزاس نشان می دهد که با استفاده از تکنیک اسکن امواج مغزی یا همان EEG معروف، می توان شروعی خبرساز برای نفوذ به دنیای پیچیده، اسرارآمیز و پنهان مغز داشت.

این تحقیقات نشان می دهد که با اسکن امواج مغزی می توان به میزان بیشتری از قشر خاکستری مغز دست یافت و این یعنی برملا شدن رازهای بسیاری که فرد در ذهن خود نگه می دارد.

همزمان با ادامه این تحقیقات، نگرانی های زیادی درباره در خطر افتادن حریم شخصی افراد مطرح شده است.

تحقیقات این دانشمندان گویای آن است که سیگنالهای مغزی، دنیای بزرگی از اطلاعات هستند که می توان از طریق اسکن امواج مغزی به آنها دست یافت.

درحالی که چنین تلاشهایی اساسا با هدف توسعه علم پزشکی در جریان است اما دانشمندان از این بیم دارند که تکنیکهایی از این نوع به دست افرادی بیفتد که استفاده های منفی از آن می کنند.