خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: صورت‌های سیاه و نفس‌های خسته، نشان ازغیرت است، در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند تا شرمنده همسر و فرزندان خود نباشند، عرق می‌ریزند تا سرشان پایین نباشد، اما انگار تلاطم و اضطراب، جزیی از زندگی این مردان شده است.

معدن مس قلعه زری به عنوان بزرگ‌ترین معدن مس زیر زمینی کشور است و کارگران آن در حالی در اعماق ۳۰۰ و ۴۰۰ متری زمین سختی‌ها را تحمل می‌کنند که این روزها نفس هایشان خسته تر از هر زمانی است چرا که بعد از دوماه تلاش هنوز حقوق نگرفته‌اند و عرق شرم بر پیشانی دارند چون در آستانه ماه مهر نامهربانی‌ها را شاهد هستند.

تلخی این حکایت آنجاست که برخی از کارگران از ترس از دست دادن همان حقوقی که چند ماه به تأخیر افتاده، مهر خاموشی به لب می‌گیرند تا مبادا اعتراضشان به اخراج ختم شود.

حتی برای تهیه نان شب‌مان در سختی هستیم

یکی از کارگران معدن مس قلعه زری خوسف در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: قریب به دو ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌ام.

محمد ادامه داد: خیلی سخت است که ما بعد از پایان کار نمی‌توانیم به کمترین خواسته های زن و فرزندان خود پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه کاش حقوق های نجومی مسئولان هم به تعویق می‌افتاد تا درد این کارگران را می‌فهمیدند، گفت: از مسئولان استانی می‌خواهیم حق‌وحقوق چندین ماهه صدها کارگر را از مدیریت معدن بگیرد.

محمد با بیان اینکه نان شب سفره‌ام را به سختی تهیه می‌کنم، ادامه می‌دهد: نمی‌خواهم با فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی، خجالت‌زده فرزندانم شوم.

معدن قلعه زری مدیر دلسوزی می‌خواهد

یکی دیگر از کارگران این معدن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط کار در معدن قلعه زری خوب است اما این مکان مدیر دلسوزی می‌خواهد.

رضا در دیگر صحبت‌هایش به خبرنگار مهر می‌گوید: ظرفیت تولید این معدن ۷۰۰ تن کنسانتره مس و طلا در روز است.

وی بابیان اینکه صنایع مس ۳۶ درصد مالکیت این معدن را دارد، گفت: ۶۶ درصد دیگر در دست مدیرعامل فعلی معدن است.

رضا با نفسی که برخاسته از اندوه است، ادامه می‌دهد: صنعت مس حمایت خوبی از معدن داشته و حتی حاضر به افزایش سرمایه است، اما مدیرعامل فعلی آن حامی خوبی برای کارگران نیست.

یک دیگر از کارگران معدن مس قلعه زری با بیان اینکه تمام سختی ها را در عمق ۴۰۰ متری زمین تحمل می کنیم برای اینکه شرمنده خانواده نباشیم، گفت: توقعی جز احترام و پرداخت به موقع حقوق نداریم.

وی ادامه می دهد: نتایج زحمات ما حداقل ۳۰ میلیارد فروش محصول بوده است اما نوبت به حقوق دادن کارگران که می رسد می گویند پول نداریم.

وی با اشاره به پرداخت چهار میلیارد تومان مالیات این معدن می گوید: این پول های کلان در این شرایط اقتصادی به بخش های مختلف دولتی پرداخت می شود اما حقوق کارگر را نمی دهند.

وی ادامه داد: ما با تلاش های شبانه روزی رونق معدن را ایجاد می کنیم اما خود سهمی از آن نباید داشته باشیم و شرمنده خانواده باشیم؟

بی‌توجهی مسئولان دولتی تعطیلی معدن را رقم خواهد زد

یکی دیگر از کارگران در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان می‌کند: علی‌رغم تلاش‌های کارگران معدن مس قلعه زری توجهی به آن‌ها نمی‌شود.

محمود ادامه می‌دهد: با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی به حقوق خود نیاز داریم و این در حالی است که هیچ خبری از پرداخت دستمزدمان نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه‌ای به کارگران شود، افزود: کار کردن در معدن بسیار دشوار است اما توجه چندانی به ما نمی شود.

این کارگر ادامه داد: وضعیت مالی‌ام مطلوب نیست و اصلاً حرفی برای گفتن ندارم چرا که دو ماه است که حقوق نگرفته‌ام و مسئولان مدام برای پرداخت حقوق، امروز و فردا کرده و وعده‌شان را عملی نمی‌کنند.

تعدادی از کارگران معدن مس قلعه زری برای دریافت حقوق شان این بار فاصله معدن تا مرکز استان را پیمودند و دست به دامان مسئولان استانی شدند و از استاندار خراسان جنوبی خواستار رفع مشکل پرداخت های حقوقی شان شدند.

وعده پرداخت حقوق در یک هفته

مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوسف در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج دیدار معدنکاران با معاون استاندار، بیان کرد: در حال حاضر ۴۰۰ نفر در معدن مس قلعه زری خوسف مشغول به کار هستند.

محمد کسائی با اشاره به تجمع جمعی از کارگران در مقابل استانداری خراسان جنوبی، اظهار کرد: با توجه به این اعتراضات مقرر شد حقوق معوقه کارگران تا پایان هفته جاری پرداخت شود.

وی با بیان اینکه پرداخت حقوق این کارگران یک ماهه است، افزود: در پرداخت حق بیمه این کارگران نیز مشکلی وجود ندارد.

مشکلات معدن قلعه زری خوسف به صورت ویژه پیگیری می‌شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مشکلات معدن مس قلعه زری خوسف در کارگروه رفع موانع تولید به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

داوود شهرکی با اشاره به اعتراض کارگران این معدن نسبت به حقوق معوقه، بیان کرد: پرداخت حقوق این دسته از کارگران فقط سه روز به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات فضای کسب‌وکار به تعویق افتادن حقوق برای چند روز امری طبیعی است.

در سالی که به عنوان مقاومت اقتصادی نام گرفته است به نظر می رسد مسئولان به جای اینکه مشکلات را طبیعی بنامند باید برای رفع مشکل و خروج از رکود صنایع و معادن و حمایت از کارگران چاره اندیشی کنند.