جذاب ترین برخورد آبی و سبز/ دوئل زیبای تیموریان - ابراهیمی

به گزارش خبرنگار مهر، جذاب ترین دوئل دیدار استقلال با ماشین سازی تبریز، دوئل مرکز زمین است. ماشین سازی تبریز تیم دست و پا بسته ای به نظر نمی آید و بعید است که به سادگی قافیه را به استقلال ببازد و به تبریز برگردد اما در میان همه دوئل ها از رسول خطیبی و منصوریان که هر دو در استقلال بازی کرده اند بگیرید تا بقیه پست ها، دوئل تیموریان و ابراهیمی جنس دیگری دارد.

تیموریان به خودی خود در مقابل استقلال با انگیزه به نظر می رسید چرا که هم در هنگام جدایی از استقلال با افشارزاده به مشکلات مالی برخورد کرده بود و هم اینکه با لیدرهای این باشگاه مشکل پیدا کرده بود و به تبریز رفته بود.

حالا اما برخوردها در این نقطه بیشتر از قبل هم شده است، از فیکس بودن تیموریان در تیم ملی به جای امید ابراهیمی بگیرید تا برسید به پست اخیر مهدی رحمتی در مورد اینکه ابراهیمی باید به جای تیموریان فیکس باشد.

همه این برخوردها بین تیموریان و استقلال جزو جذابیت های فوق العاده این دیدار خواهد بود. در واقع جذاب ترین برخورد در هفته پنجم همین برخورد در مرکز بازی استقلال و ماشین سازی است.