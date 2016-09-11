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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۱۲

مجموعه شعر «دست در دست غزل» منتشر شد

مجموعه شعر «دست در دست غزل» منتشر شد

کرج - «دست در دست غزل» عنوان مجموعه شعری از سید موسی حسینی کاشانی است که توسط انتشارات شانی به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دست در دست غزل» چهارمین مجموعه شعر سید موسی حسینی کاشانی است که توسط انتشارات شانی چاپ و در هفتمین نمایشگاه کتاب استان البرز رونمایی شده است.

سید موسی حسینی کاشانی متولد دوم اردیبهشت ۵۴ است و در حال حاضر مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان البرز است.

«خلوت شبانه»، «مانده در لابلای برف» و «پشت حرف های نگفته در اتوبان کرج» سه مجموعه دیگر از حسینی کاشانی است که به ترتیب توسط انتشارات مکعب، شانی و کی اشیان به چاپ رسیده است.

شناسه کتاب:

عنوان کتاب: دست در دست غزل

مولف: سید موسی حسینی کاشانی

انتشارات: شانی

قیمت: ۱۰۳۰۰ تومان

تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه

قطع: وزیری

نوع جلد: شومیز

طراح جلد: زیر نظر گروه کارشناسی صفحه آرایی جواد نیک خصال

تاریخ نشر: ۱۳۹۵

نوبت چاپ: اول

محل نشر: کرج

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

زبان کتاب: فارسی

شابک: ۹ - ۲۰۱ - ۳۷۲ - ۶۰۰ - ۹۷۸

کد مطلب 3765767

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