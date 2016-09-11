مجموعه شعر «دست در دست غزل» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دست در دست غزل» چهارمین مجموعه شعر سید موسی حسینی کاشانی است که توسط انتشارات شانی چاپ و در هفتمین نمایشگاه کتاب استان البرز رونمایی شده است.
سید موسی حسینی کاشانی متولد دوم اردیبهشت ۵۴ است و در حال حاضر مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان البرز است.
«خلوت شبانه»، «مانده در لابلای برف» و «پشت حرف های نگفته در اتوبان کرج» سه مجموعه دیگر از حسینی کاشانی است که به ترتیب توسط انتشارات مکعب، شانی و کی اشیان به چاپ رسیده است.
شناسه کتاب:
عنوان کتاب: دست در دست غزل
مولف: سید موسی حسینی کاشانی
انتشارات: شانی
قیمت: ۱۰۳۰۰ تومان
تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
طراح جلد: زیر نظر گروه کارشناسی صفحه آرایی جواد نیک خصال
تاریخ نشر: ۱۳۹۵
نوبت چاپ: اول
محل نشر: کرج
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
زبان کتاب: فارسی
شابک: ۹ - ۲۰۱ - ۳۷۲ - ۶۰۰ - ۹۷۸
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