مجموعه شعر «دست در دست غزل» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دست در دست غزل» چهارمین مجموعه شعر سید موسی حسینی کاشانی است که توسط انتشارات شانی چاپ و در هفتمین نمایشگاه کتاب استان البرز رونمایی شده است.

سید موسی حسینی کاشانی متولد دوم اردیبهشت ۵۴ است و در حال حاضر مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان البرز است.

«خلوت شبانه»، «مانده در لابلای برف» و «پشت حرف های نگفته در اتوبان کرج» سه مجموعه دیگر از حسینی کاشانی است که به ترتیب توسط انتشارات مکعب، شانی و کی اشیان به چاپ رسیده است.

شناسه کتاب:

عنوان کتاب: دست در دست غزل

مولف: سید موسی حسینی کاشانی

انتشارات: شانی

قیمت: ۱۰۳۰۰ تومان

تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه

قطع: وزیری

نوع جلد: شومیز

طراح جلد: زیر نظر گروه کارشناسی صفحه آرایی جواد نیک خصال

تاریخ نشر: ۱۳۹۵

نوبت چاپ: اول

محل نشر: کرج

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

زبان کتاب: فارسی

شابک: ۹ - ۲۰۱ - ۳۷۲ - ۶۰۰ - ۹۷۸