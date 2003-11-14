انتقاد عمروموسي از اعمال فشار بر برنامه هاي هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب روز گذشته در ديدار باهيئت ايراني به رياست محمد سبحاني مديراداره خاورميانه و شمال آفريقاي وزارت امور خارجه ايران در قاهره، ضمن انتقاد از اعمال فشاردر مورد برنامه هاي هسته اي ايران گفت: در حالي كه اسراييل از هرگونه اعمال فشاري مصون است، برنامه هاي هسته اي ايران بارها مورد تمركز قرار گرفته است.

در اين ديدارمحمد سبحاني پيام كمال خرازي وزير امور خارجه ايران را تسليم عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب كرد.

اين پيام در مورد وضعيت هسته اي خاورميانه و تلاش هاي خلع سلاح منطقه ازسلاح هاي هسته اي و كشتارجمعي است.

عمروموسي ادامه داد: ما شاهد دوگانگي درمعيارها و برخوردها هستيم. هنگامي سخن از مسلح شدن كشوري به ميان مي آيد كه شاهد سكوت در برابرسلاح هاي كشتار جمعي اسراييل هستيم واين جاي سئوال دارد.

وي عنوان كرد: درحالي كه اسراييل ازتمامي توافقنامه هاي بين المللي خلع سلاح هسته اي معاف است ، برخي كشورها تحت فشار قرار دارند.

دبير كل اتحاديه عرب ادامه داد: ما خواهان برخورد يكسان با توافقنامه هاي بين المللي درباره اين مسئله هستيم.

سبحاني نيز در اين ديدار با اشاره به اشتراك نظر با عمرو موسي درمورد جرائم اسراييل تاكيد كرد: اسراييل تنها دارنده سلاح هاي هسته اي و كشتار جمعي درمنطقه است لذا از عاري شدن منطقه از سلاح هاي هسته اي جلوگيري مي كند.

