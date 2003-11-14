پاركينگ شركت ايران خودرو ديزل از اتوبوس هاي گاز سوز اشباع شده است

به گزارش خبرگزاري مهر صرافين مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: علي رغم تصويب قانون كاهش آلودگي هوا در سال 1374 كه براساس آن مقرر شد خودروها از جمله اتوبوس ها به سوي گازسوزشدن پيش بروند، نه تنها خودروسازان درجهت توليد اين خودروها به ويژه اتوبوس هاي گازسوزاقدامي نكردند، بلكه هيچ ايستگاهي نيز به منظور سوخت گيري اتوبوسهاي گازسوزاحداث نشده است.

مهندس محمد حسن پيراسته، مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان ودبيركميته اظطراري كاهش آلودگي هواي تهران درپي تماس خبرنگارخبرگزاري مهربا رداين مسئله تاكيد كرد: بخش اول ادعاي مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در خصوص عدم توليد كافي اتوبوس هاي گاز سوزصحت ندارد زيراهم اكنون100دستگاه ازاين اتوبوس ها، پاركينگ شركت ايران خودرو را اشباع كرده و مديران اين شركت نيزازروند تحويل گيري اتوبوس ها ازشركت واحد گله مند هستند و آن را متناسب با روند توليد نمي دانند.

وي درادامه تصريح كرد: در زمينه احداث ايستگاههاي سوخت گيري اتوبوس هاي گازسوز نيزبنابرقانون، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان يكي ازاعضاي اين كميته ومتولي اصلي متعهد شد تا باهمكاري شهرداري ، ايستگاههاي سوخت رساني را احداث كند.

دبير كميته اضطراري كاهش آلودگي هواي تهران همچنين اضافه كرد: درآخرين جلسه اين كميته كه حدود يك ماه قبل برگزارشد، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت از وارد مدارشدن ايستگاه سوخت رساني گازطبيعي تقي آباد با توان سوخت رساني به 500 تا 700 دستگاه اتوبوس گاز سوز در روز خبرداده است، لذا درحال حاضراتوبوس هاي شركت واحد با وجود اين ايستگاه و بدون احتساب ايستگاه متعلق به شركت واحدهيچ مشكلي درامرسوخت رساني ندارد.

مهندس پيراسته درپايان اظهار داشت: مدير عامل شركت واحد مي تواند انتقاد كند كه به دليل عدم اجراي برنامه تعيين شده و پتانسيل هاي مورد انتظار براساس زمان پيش بيني شده ممكن است درآينده با مشكلاتي روبه رو شويم ولي در حال حاظرهم اتوبوس گازسوز به اندازه كافي توليد مي شود وهم ايستگاه سوخت رساني وجود دارد.