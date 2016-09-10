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۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کشاورزان چهارمحالی محصولات کشاورزی رابرداشت کنند/دما کاهش می یابد

کشاورزان چهارمحالی محصولات کشاورزی رابرداشت کنند/دما کاهش می یابد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش دما طی روز های آینده در این استان، گفت: کشاورزان چهارمحالی محصولات کشاورزی خود را برداشت کنند.

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی وزش باد شدید و کاهش دما در چهارمحال و بختیاری، گفت: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی، با توجه به روند کاهش دمای هوا و وزش باد نسبتا شدید، به کشاورزان توصیه می شود نسبت به برداشت محصولات کشاورزی از جمله ذرت و گیاهان جالیزی اقدام کنند.

وی ادامه داد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر جو نسبتا پایدار طی دو روز آینده در سطح منطقه است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این مدت آسمان صاف گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد و در برخی نقاط با غبار و کاهش دید همراه خواهد بود.

وی بیان کرد: برای روز دوشنبه وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

کد مطلب 3765902

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