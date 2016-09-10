مسابقات سراسری عملیات حرارتی در دانشگاه زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه زنجان، سیزدهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی با حضور ۳۵ تیم از دانشگاههای سراسر کشور به میزبانی دانشگاه زنجان آغاز شد.
سیزدهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی به میزبانی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد دانشگاه زنجان روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ شهریورماه امسال در مرکز همایشهای بینالمللی غدیر دانشگاه زنجان برگزار میشود.
هفتهزار دانشجو و ۳۸۰ هیئت علمی و چهار دانشکده در دانشگاه وجود دارد و دانشکده فنی و مهندسی به لحاظ دانشجو، هیئت علمی و فضاهای آموزشی به تنهایی یکسوم دانشگاه را به خود اختصاص داده است.
این دوره از مسابقات با حضور ۳۵ تیم (۱۴۵ نفر) از دانشگاههای سراسر کشور (۲۵ دختر و ۱۲۰ پسر) و با حضور هشت عضو هیئتعلمی از دانشگاههای کشور بهعنوان داور مسابقات اجرا میشود. این مسابقات در دو بخش قطعات آهنی و غیرآهنی (آلومینیومی) اجرا میشود.
مسابقات عملیات حرارتی فرصتی ایجاد میکند که بدانیم به چه شکل، چه مکان و چه زمانی حرارت فلزها را کاهش یا افزایش دهیم تا کیفیت مواد به بهترین شکل حفظ شود.
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