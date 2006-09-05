كارشناسان روسي وارد ايران شدند

رضا جعفر زاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشور در گفتگو با خبرنگار"مهر" گفت: براساس مقرارت سازمان بين المللي هوانواردي( ايكائو)، اين تيم كارشناسي روسي براي حضور در جلسات سانحه فوق به ايران آمدند.

وي افزود: اين تيم كارشناسي قرار است امروز به تيم بررسي سانحه سازمان هواپيماي كشوري مستقر در مشهد ملحق شوند تا پس از بازديد از سايت سانحه هواپيماي توپولوف، بازخواني fdr و cvr هواپيما كه پارامترهاي موتور و مكالمات داخل كابين است، را آغاز كند.

جعفرزاده خاطرنشان كرد: اين تيم جزو متخصيص طراحي و ساخت هواپيما و بازخواني جعبه سياه هواپيما هستند.

به گزارش مهر، توپولوف 154 اجاره اي شركت هواپيمايي ايران اير تور در اواخر سال 1988 ميلادي ساخته شده است. بدين ترتيب، اين هواپيماي داراي سني حدود 17 سال است.

گزارش مهر از معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري حاكيست: اين هواپيما قبل از پرواز داراي تمامي استانداردهاي پروازي بوده است.

اين گزارش مي افزايد: حتي برگه تائيديه اين مدارك قبل از پرواز به برج مراقبت تحويل داده شده و برج مراقبت نيز در نهايت مجوز اين پرواز را از بندر عباس به مشهد در ظهر روز گذشته صادر كرده است.

در عين حال، خريد 5 فروند هواپيماي توپولوف 205 از كشور روسيه در دستور كار شركت هواپيمايي ايران اير تور قرار دارد.

گفتني است، در اثر سانحه هواپيماي شركت هواپيمايي ايران اير تور در جمعه گذشته در فرودگاه مشهد 28 نفر كشته شدند.