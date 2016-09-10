۱۰ شهرک کشاورزی در آذربایجان غربی فعالیت می کند

سعید جفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ‌ استقرار شهرک گلخانه ای کشاورزی در آذربایجان غربی را گامی در جهت تولید پایدار محصول سال گفت: ساماندهی و استقرار نظام بهره برداری مناسب و یکپارچه، تولید پایدار محصول سالم، اشتغال مولد، فعال و پایدار از اهداف تاسیس این شهرکهای گلخانه ای است.

وی با بیان اینکه برای افراد متقاضی راه اندازی گلخانه ها تسهیلات بانکی پرداخت می شود، اظهارداشت: شهرک های گلخانه ای در استان به کمک اعتبارات دولتی و بخش خصوصی راه اندازی می شود و با توجه به اشتغال بخش قابل توجهی از مردم در بخش کشاورزی استان، باید شاهد توسعه این بخش در آذربایجان غربی باشیم که در این راستا زیرساخت های مورد نیاز در حال آماده سازی است

جفایی از خرید انشعاب گاز و گازرسانی به شهرک گلخانه‌ای درشک سلماس به طول شش کیلومتر با اعتبار بالغ بر هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد و افزود: تکمیل عملیات گازرسانی داخل شهرک درشک سلماس و احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز در مساحتی بالغ بر ۵۲ هکتار با اعتبار حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجرایی می‌شود.

وی به تکمیل ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه‌ای خلیفه لوی نقده و جداسازی دیفکت‌ها با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: شهرک کشاورزی خلیفه لوی نقده به مساحت ۳۵ هکتار در حال فعالیت است.

جفایی با اشاره به تعداد شهرک‌های کشاورزی در دست احداث در استان، ابراز داشت: مکان‌یابی و انتخاب مشاور جهت مطالعه احداث شهرک کشاورزی به مساحت ۲۰۰ هکتار در شهرستان چایپاره و ۱۲ هکتار در شهرستان اشنویه صورت گرفته است.

وی از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جهت همکاری و واگذاری شهرک‌ها به تعاونی‌های استان خبر داد و افزود: همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در خصوص مشارکت در ایجاد شهرک‌های کشاورزی در دو قطعه ۱۱ و ۱۲ هکتاری واقع در جهادآباد و دریاس مدنظر قرار دارد.

جفایی با اشاره به تعداد شهرک‌های کشاورزی واگذار شده در استان، متذکر شد: ۵۷.۵ درصد از شهرک کشاورزی سریل آباد شهرستان بوکان به بخش خصوصی واگذار شده و هماهنگی در راستای واگذاری ۴۲.۵ درصد نیز انجام شده است.

وی به همکاری با کمیته امداد امام (ره) در خصوص واگذاری تعدادی از قطعات شهرک کشاورزی خلیفه لو در شهرستان نقده به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد و ادامه داد: مستندسازی و برداشت مختصات جغرافیایی شهرک‌های کشاورزی از طریق سیستم جی پی اس دو فرکانس به منظور تنظیم اسناد مالکیت انجام می‌شود.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی آذربایجان غربی یاد آورشد: از تعداد ۱۰ شهرک گلخانه ای کشاورزی در استان، هفت مورد توسط مدیریت شهرک‌های کشاورزی تحویل گرفته شده است و دو مورد نیز در شهرستانهای چایپاره به مساحت ۲۱۴ هکتار و شهرستان اشنویه به مساحت ۱۰ هکتار در دست احداث است و بخشی از شهرک گلخانه ای بوکان نیز به بخش خصوصی واگذار شده است.

جفایی افزود: شهرک های کشاورزی آذربایجان غربی شامل ۱۰ شهرک گلخانه ای، شش شهرک شیلاتی و دو شهرک دامی است و ساماندهی و استقرار نظام بهره برداری مناسب و یکپارچه، تولیدپایدار بامحصول سالم، اشتغال مولد، فعال و پایدار از دیگر اهداف تاسیس این شرکت ها است.