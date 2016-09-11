به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، خانه سابق سلینجر در نیوهمپشایر توسط هری بلیس تصویرپرداز خریداری شد و به عنوان مکانی برای استقرار کاریکاتوریست‌های جوان اختصاص یافت.

هواداران سلینجر نویسنده مشهور فقید که به طراحی و کشیدن کارتون و کاریکاتور علاقه داشته باشند می‌توانند از این پس در خانه‌ای به کار بپردازند که زمانی خالق «ناتور دشت» در آنجا کتاب‌هایش را خلق می‌کرد.

سلینجر سال ۱۹۵۳ به نیوهمپشایر کورنیش نقل مکان کرد و این دو سال پس از آن بود که کتاب «ناتور دشت» را نوشته و منتشر کرده بود. وی در همین سال کتاب «۹ داستان» را منتشر کرد. او پس از اتشار کتاب «شانزدهم هپ‌ورث ۱۹۲۶» در سال ۱۹۶۵ دیگر کتابی به دست چاپ نسپرد و به طور کلی از زندگی در جمع فاصله گرفت و در نهایت سال ۲۰۱۰ درگذشت.

حالا این خانه در کورنیش توسط هری بلیس کارتونیست خریداری شده و آن را به مرکزی برای دانشجویان کاریکاتوریست و اقامت آنها بدل کرده است.

این مرکز تابستان امسال توسط این تصویرپرداز خریداری شده و کار خودش را از ماه فوریه برای پذیرایی از کارتونیست‌های جوان آغاز می‌کند. البته تاکید شده که ساکن این عمارت باید اتومبیلی مجهز به امکانات مختلف زمستانی داشته باشد تا بتواند از سکونت در این مکان روستایی لذت ببرد.

هزینه اقامت در این مکان که خانه‌ای دورافتاده ، با مسیری پیچ در پیچ به طول یک و نیم مایل و دارای سوییتی یک اتاق خوابه با آشپزخانه و استودیو است، ۶۰۰ دلار است.

گفته شده این آپارتمان اقامتی با تونلی به عمارت اصلی متصل می‌شود. این تونل برای این بود تا سلینجر این امکان را به دست بیاورد که بین خانه اصلی و آپارتمانی که استودیوی کارش بود در ارتباط باشد.

بلیس که از کارتونیست‌های نیویورکر است، می‌گوید سلینجر در این استودیو برای کار خلوت می‌کرد و تا پایان ازدواج اولش در آنجا اقامت داشت. به هیمن دلیل وی فکر می‌کند این آپارتمان مکان مناسبی برای اقامت کاریکاتوریست‌های جوان برای خلق کارهای جدید باشد.