شکست دو نماینده آسیا در روز اول/ فرار پرتغال از باخت مقابل میزبان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جام جهانی از بامداد امروز یکشنبه (به وقت ایران) آغاز شد که در اولین مسابقه از ساعت ۱۶ (به وقت محلی) تیم ملی مصر به مصاف کوبا رفت و توانست با نتیجه پرگل ۷ بر یک حریفش را شکست بدهد.

از ساعت ۱۸ هم دو دیدار برگزار شد. در یکی از این مسابقات، تیم روسیه به مصاف تایلند یکی از نمایندگان قاره آسیا رفت که این بازی در نهایت با نتیجه پرگل ۶ بر ۴ به سود روسیه خاتمه یافت.

تیم ازبکستان دیگر نماینده آسیا هم به مصاف پاناما رفت و با نتیجه یک به ۳ شکست خورد.

آخرین مسابقه روز اول هم بین پرتغال و تیم کلمبیای میزبان برگزار شد. کلمبیا که با حمایت هوادارانش در این مسابقات حضور یافته توانست در اولین گام پرتغال، یکی از مدعیان اصلی این رقابتها را با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف کند. این در حالی است که کلمبیا در دقیقه ۲۹ گل خود را به ثمر رساند و تا ثانیه های پایانی بازی هم برنده مسابقه بود اما گل «کاردینال» در دقیقه ۴۰، کار را به تساوی کشاند تا پرتغال از یک باخت در روز اول فرار کند.

نتایج و جدول روز نخست مسابقات جام جهانی به این شرح است:

گروه A

* ازبکستان یک - پاناما ۳

* کلمبیا یک - پرتغال یک

۱- پاناما ۳ امتیاز

۲- کلمبیا یک امتیاز

۳- پرتغال یک امتیاز

۴- ازبکستان بدون امتیاز

گروه B

* مصر ۷ - کوبا یک

* روسیه ۶ - تایلند ۴

۱- مصر ۳ امتیاز تفاضل گل ۶+

۲- روسیه ۳ امتیاز تفاضل گل ۲+

۳- تایلند بدون امتیاز

۴- کوبا بدون امتیاز