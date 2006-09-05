  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۰۱

عضو كميسيون انرژي در جمع خبرنگاران:

عدم اجراي تبصره 13 موجب سلب فوريت لايحه واردات بنزين در مجلس شد

يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي علت مخالفت نمايندگان ملت با فوريت لايحه دولت براي واردات بنزين را اجرا نشدن تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسن مرادي كه در پايان جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: مخالفت نمايندگان با فوريت لايحه دولت براي واردات بنزين از سر دلسوزي بود.

وي اين اقدام را نشانه مخالفت نمايندگان ملت با دولت ندانست و افزود: مخالفت با لايحه در راستاي تامين منافع مردم صورت گرفت؛ چرا كه آنها معقتدند در توزيع يارانه بنزين و معرف روزانه 80 ميليون ليتر هيچ نقشي ندارند.

نماينده اراك در پايان خاطر نشان كرد: مخالفت نمايندگان با فوريت لايحه برداشت 5/3 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به اين معناست كه دولت بايد در ظرف زماني مشخص سهميه بندي بنزين را اجرا مي كرد.

کد مطلب 376604

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه