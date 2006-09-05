عدم اجراي تبصره 13 موجب سلب فوريت لايحه واردات بنزين در مجلس شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسن مرادي كه در پايان جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: مخالفت نمايندگان با فوريت لايحه دولت براي واردات بنزين از سر دلسوزي بود.

وي اين اقدام را نشانه مخالفت نمايندگان ملت با دولت ندانست و افزود: مخالفت با لايحه در راستاي تامين منافع مردم صورت گرفت؛ چرا كه آنها معقتدند در توزيع يارانه بنزين و معرف روزانه 80 ميليون ليتر هيچ نقشي ندارند.

نماينده اراك در پايان خاطر نشان كرد: مخالفت نمايندگان با فوريت لايحه برداشت 5/3 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به اين معناست كه دولت بايد در ظرف زماني مشخص سهميه بندي بنزين را اجرا مي كرد.