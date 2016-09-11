رونمایی از دوطرح سینمای سیار و موزه سینما در خراسان رضوی

سیدحجت طباطبایی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار کرد: همزمان با روز ملی سینما در مراسم ویژه‌ای که با حضور برخی از فعالان سینما و همچنین فرماندار و شهردار شهرستان‌های تایباد و قوچان برگزار می‌شود، از طرح‌های موزه سینما و سینمای سیار در رباط طرق رونمایی خواهد شد.

وی افزود: این طرح‌ها بر اساس امضای یک تفاهمنامه میان مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان و با هدف ترغیب هرچه بیشتر مردم خراسان رضوی به سمت صنعت سینما، شکل گرفته است و آماده بهره‌برداری شده‌اند.

سرپرست اداره سینمایی ارشاد خراسان رضوی با اشاره به تصمیم شورای صنفی نمایش مبنی بر نیمه بهاء بودن بلیط سینما در روز ملی سینما، عنوان کرد: در روز ملی سینما، قیمت بلیط در کلیه سینماهای کشور به صورت نیمه بهاء با تماشاگران محاسبه می‌شود.

وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر وضعیت سینماهای شهرستان‌های خراسان رضوی، تصریح کرد: طی سال جاری و تا اوایل سال آینده، با همکاری موسسه سینمای شهر در تهران و سازمان سینمایی کشور و تخصیص کمک هزینه‌ جهت تجهیز سینما، سینماهای دو شهرستان کاشمر و تربت‌جام در استان خراسان رضوی آماده بهره‌برداری می‌شوند.

طباطبایی با بیان اینکه پس از تجهیز سینما هویزه و آفریقا در مشهد گزینه بعدی برای تجهیز سینماهای مشهد، سینما قدس است، افزود: در صورت اعلام تمایل و آمادگی از جانب مدیران سینماهای سراسر استان خراسان رضوی برای بازسازی سینما و یا ارائه مکان جدید برای ساخت سالن جدید در آن شهرستان، پس از انجام مکاتبه ایشان با اداره کل امور سینمایی اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی، به تقاضای ایشان پاسخ داده خواهد شد.

وی در رابطه با آمار فیلم‌های پر فروش و میزان استقبال مخاطبین شهر مشهد عنوان کرد: : به صورت عمومی درسال‌های اخیر میزان استقبال مردم شهر مشهد از سینما رشد فزاینده داشته‌است و در حال حاضر در زمینه آمار دقیق فروش فیلم‌ها، آمار تفکیک شده‌ فروش فیلم مشهد از کل کشور، مشخص نشده‌ است.