خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حبیب عیدزاده: امامزاده ها و ابنیه مقدس در ایام دهه ولایت و عید قربان از جمله اماکن شلوغ و پر ترددی است که مردم برای نماز و راز و نیاز با پروردگار خود در آنها اجتماع می کنند تا علاوه بر خواندن دعا و زیارت از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت کنند.

مردم شهرستان بشاگرد هم، مانند سایر شهرستانهای کشور که پیش از فرا رسیدن این ایام خود را به تنها امامزاده این شهرستان می رسانند، با حضور گسترده و خودجوش از راه‌های دور و نزدیک برای انجام فرایض روز عرفه، عید قربان و عید غدیر به پیشگاه این امامزاده شرفیاب می شوند.

امامزاده سید نجم الدین که از نوادگان امام سجاد (ع) است با قرار گرفتن در اعماق کوه‌های بشاگرد، غریب واقع شده است و از نظر رسیدگی به این مکان مقدس از دید مسئولان متولی مخفی مانده است.

این امامزاده در روستای «در کلاهو» از توابع بخش مرکزی شهرستان بشاگرد قرار دارد و انتظار می رود اداره اوقاف هرمزگان نیز همانند سایر امامزاده های استان که به آنها توجه می شود این امامزاده را نیز مورد توجه قرار دهد.

امامزاده سید نجم الدین شهرستان بشاگرد در این ایام، شلوغ ترین روزهای خود را سپری می کند و علاوه بر مردم این شهرستان، از شهرستانهای جاسک، میناب، رودان، قلعه گنج و منوجان زائران زیادی به آنجا مراجعه می کنند.

حضور بیش از ۵۰۰۰ زائر در این مواقع برای زیارت و انجام فرایض عرفه و عید قربان، یکی از باشکوهترین مراسم های معنوی استان را رقم می زند

عدم رسیدگی مناسب به این بقعه متبرکه که در حال حاضر ساختمانی ندارد و در حالت پی ریزی و فونداسیون است و همچنین مشکل آب، برق و راه و نبود سرویس بهداشتی در این ایام مشکلاتی را برای زائران به وجود می آورد.

مصطفی محب زاده رئیس اداره اوقاف شهرستان بشاگرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با مسئولان ادارات شهرستان و فرمانداری بشاگرد گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام عرفه و عید قربان برای ایجاد هماهنگی بین ادارات در برگزاری این مناسک نیاز است که با سرعت بیشتری برای حل مشکلات اقدام شود.

محب زاده بیان داشت: برای مراسم در پیش رو قرار شد که در این منطقه تیم هایی از گروه های پزشکی، امداد و نجات و امنیت برای رفاه حال زائران مسقر شود.

رئیس اداره اوقاف با تشریح برنامه ها در ایام عرفه و دهه ولایت گفت: با هماهنگی های انجام شده در روز عید قربان در ساعات بعد از ظهر آن دعای عرفه و سپس بعد از اتمام مراسم عرفه نماز مغرب و عشاء به جماعت برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این ایام خیمه های معرفت نیز در جوار امامزاده دایر می شود، گفت: خیمه های مشاوره ازدواج با حضور طلاب حوزه علمیه شهرستان در این مکان برای قشر جوان دایر خواهد شد. در ایام دهه ولایت برنامه های فرهنگی همراه با جشن و شادی در نظر گرفته شده است.

وی برق و راه را از مشکلات جدی برای این مکان دانست و عنوان کرد: برای برگزاری مراسم عرفه و دهه ولایت در نبود شبکه برق رسانی تا جوار این مکان مقدسه برق رسانی برای روشنایی اطراف امامزاده با موتور برق صورت می گیرد .

محب زاده رفع موانع و مشکلات را از سوی دستگاه های مربوطه ضروری دانست و تاکیدکرد: خدمات رسانی به زائران امامزاده سید نجم الدین در دستور کار ادارات قرار گیرد.

رئیس اداره اوقاف بشاگرد گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برآورد می شود که برای مراسم عرفه در جوار امامزاده سید نجم الدین جمعیت بیش از ۷۰۰۰ نفر حضور پیدا کنند که نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی دارد.

وی بیان داشت: سال گذشته عده ای از خیران برای بازسازی این امامزاده اعلام آمادگی کردند که در ادامه راه از تصمیم خود منصرف شدند و بازسازی آن در هاله ای از ابهام قرار گفت.

محب زاده گفت: با توجه به بضاعت مالی و نبود اعتبار مناسب ،ساخت وساز بنای این مکان مقدس به کندی صورت می گیرد که لزوم توجه خیران برای کمک و بازسازی آن جدی باشد.