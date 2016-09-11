مراسم روز ایران در نمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در این مراسم، گریگریوف، معاون آژانس فدرال چاپ و نشر روسیه، حیدریان کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، امیرمسعود شهرام‌نیا، مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، رضا ملکی رایزن فرهنگی ایران در مسکو، سرگئی کائیکین رئیس نمایشگاه کتاب مسکو، احمد خاتمی، رئیس دانشگاه ادبیات دانشگاه شهید بهشتی و محمد سلگی مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ضمن خیرمقدم به حاضران در جلسه، با ابراز خرسندی درخصوص تعاملات فرهنگی بین وزارت فرهنگ روسیه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به نحوه تعاملات فرهنگی و تبادل غرفه با طرف روس توضیحاتی را برای حاضران در جلسه ایراد کرد و درخصوص طرح حمایت از آثار ایرانی در بازار جهانی که توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده است، گفت: برای ترجمه آثار فاخر بین دو کشور، این طرح را پیشنهاد می‌کنیم و در قالب این طرح از ترجمه آثار حمایت خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به حضور ایران در دوره قبل نمایشگاه کتاب مسکو به عنوان مهمان ویژه گفت: سال گذشته شاهد حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی این وزارتخانه در نمایشگاه کتاب مسکو بودیم که توافقات کلی درخصوص تبادلات فرهنگی بین دو کشور پیش‌بینی و به امضاء رسید و اکنون شاهد به ثمر نشستن آن هستیم.

در ادامه این مراسم رضا ملکی رایزن فرهنگی ایران در مسکو گفت: بسیار خوشحالم که روابط خوب و گرم ایران با فدراسیون روسیه علاوه بر حوزه فرهنگ در حوزه‌های دیگر نیز نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. امروز همزمان با این برنامه در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاسی شاهد مذاکرات و رایزنی درخصوص تحولات منطقه به ویژه سوریه و در حوزه اقتصادی شاهد کلنگ زنی نیروگاه بوشهر هستیم. این نشان دهنده ارتباط خوب و دوستانه بین ایران و روسیه است. در حوزه فرهنگ، تبادلات فرهنگی منشأ و لازمه یک ارتباط متقابل و دوسویه برای طرفین است. تعاملاتی که در این چندسال اخیر درخصوص ترجمه آثار بین دو کشور صورت گرفته نقطه عطفی برای این ارتباطات خواهد بود.

در ادامه مراسم سرگئی کائیکین رئیس نمایشگاه کتاب مسکو گفت: در دو ساله اخیر اتفاقات فرهنگی و تعاملات بسیار مناسبی بین نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه کتاب مسکو صورت گرفته است. حضور ایران به عنوان میهمان ویژه و همچنین حضور روسیه به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران باعث ایجاد تحول در زمینه ارتباطات فرهنگی بین دو کشور شده است.

در ادامه مراسم احمد خاتمی رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی و مولف کتاب «ایران ما» که به زبان روسی ترجمه شده طی سخنانی درخصوص تالیف این کتاب، گفت: کتاب «ایران ما» برای توسعه ارتباطات فرهنگی و معرفی هرچه بهتر کشورمان و جذب گردشگر نگاشته شده است. در این کتاب سعی شده است جاذبه‌های گردشگری ایران و آثار فرهنگی کشورمان به شکل مناسبی معرفی شود.

وی در پایان سخنان خود از بنیاد صدرا که در ترجمه این کتاب با وی همکاری داشته نیز تشکر و قدردانی کرد و در ادامه از این کتاب رونمایی و یک جلد نیز به عنوان هدیه به رئیس نمایشگاه کتاب مسکو اهدا شد.

از دیگر سخنرانان این مراسم محمد سلگی، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که وی در خصوص وضعیت کنونی نشر ایران و تیراژ و تعداد عنوان کتاب‌های منتشر شده در کشورمان توضیحاتی را ارایه داد.

پایان بخش این مراسم اجرای موسیقی سنتی ایرانی و پذیرایی به سبک ایرانی بود.

بر اساس همین گزارش، در ادامه برنامه‌های ایران در نمایشگاه کتاب مسکو در سومین روز این رویداد نشست معرفی انجمن ادبی ایران درمسکو نیز در غرفه ایران برگزار شد. این نشست با حضور علی‌اصغر محمد خانی، معاون فرهنگی شهرکتاب، سعادت نژاد، معاون رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو، امیرمسعود شهرام نیا، مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و جمعی از دوستداران زبان فارسی روز گذشته در محل غرفه ایران درنمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد. دراین نشست فعالیت‌های یکساله این انجمن ادبی با ارایه گزارش‌های تصویری به حاضران در جلسه نمایش داده شد.

در راستای تعاملات فرهنگی ایران و روسیه و برای معرفی هرچه بهتر ظرفیت های نشر ایران این انجمن ادبی در روسیه شکل گرفته است. در این انجمن از استاتید دانشگاه‌های ایران برای برگزاری جلسات در دانشگاه های روسیه جهت معرفی زبان فارسی و معرفی ادبیات و فرهنگ ایرانی دعوت می‌شود. دایر کردن کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌های روسیه، برگزاری تورهای ادبی، تبادل دانشجو بین دانشگاه‌های دوکشور از اهداف شکل‌گیری انجمن ادبی ایران در روسیه است. این انجمن با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو و بنیاد ایرانشاسی تاسیس شده است.

نمایشگاه کتاب مسکو امروز یککشنبه ۲۱ شهریور به کار خود پایان خواهد داد.