رهي ، عضو حلقه پيو ند شعر نو به كلاسيك است

" اسماعيل اميني " شاعر و منتقد با بيان اين مطلب در گفت و گو با خبر نگار ادبي " مهر" افزود : اين شاعران با استقاده از قالبهاي شعر كهن به بيان مضامين جديد مي پردازند . براي مثال " ملك الشعراي بهار" ازجمله اين شاعران بود كه مضامين جديد را در قالب " قصيده " بيان مي كرد . رهي نيز از اين گروه شاعران است كه در عرصه غزل فعاليت داشت.وي تصريح كرد: رهي شاعر گذر از شعر كلاسيك به شعر نو است .با توجه به اينكه ابتدا شعر نو با مخالفت علاقه مندان به شعر كلاسيك روبرو شد، شاعراني مانند رهي با رعايت اصول شعر كلاسيك و بيان مضامين جديد توانستند مخالفان شعر نو را آرام كنند . يعني قدما با اين شيوه شعري به دليل آشنا بودن با قالبش چندا ن مخالفت نمي كردند .وي گفت : رهي از شاعراني است كه با توانايي و آشنايي با شعر كلاسيك و تشخيص اينكه شعر بايد بتواند با مخاطب بيشتري ارتباط برقرار كند، در حركت شعر به سمت نو گرايي نقشي اساسي دارد . اگر چه عده اي معتقدند شاعراني مانند نيما و اخوان و تعدادي ديگر نقش اساسي را به عهده داشته اند . اما نبايد نقش كساني مانند: بهار ، ايرج ميرزا ، دهخدا و رهي كه حلقه واسطه شعر نو و كلاسيك شدند. يعني تلفيق قالب كهن و مضامين نو توسط اين افراد بدبيني قدما نسبت به شعر نو را كاهش داد و اين باعث آزادي عمل بيشتر براي علاقه مندان به شعر نو شد.اميني با اشاره به افزايش توجه به غزل سرايي با مضامين تازه، گفت: مي توان گفت مطرح كردن مضامين تازه در قالب كلاسيك مانند غزل از همين دوره( دوره رهي) آغاز مي شود . اما به دلايل مختلف نمي تواند خود را چندان مطرح كند . اما امروز مي بينيم كه اين شيوه دوباره مطرح شده است و شاعران زيادي نيز به آن علاقه نشان داده اند .وي در مورد ترانه هاي رهي گفت : ترانه هايي كه شاعراني مانند رهي و بهار سروده اند يك اثر هنري و خوب است . اما آنچه كه امروز وجود دارد اين است كه ، سرايندگان ترانه فكر مي كنند ترانه مخصوص افراد كم سواد و عامي است . در حالي كه اين يك اشتباه محسوب مي شود. نبايد ترانه را در سطح پايين ادبي سرود و گمان كرد كه يكبار مصرف است . ترانه بايد هم مورد پسند مردم عامي ، هم مورد توجه كارشناسان عرصه ادبيات و هنر قرار بگيرد.اميني در پايان اظهار كرد : يكي از هنرهاي رهي اين بود كه، اگر چه واژهايي تازه را وارد شعر كرده بود و اين واژه ها تا حدودي شاعرانه نبودند، اما به هيچ عنوان از لطافت شعر او كه از شعر كهن سرچشمه مي گرفت كاسته نشد.