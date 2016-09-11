فرشاد اکبرنژاد، مدیر بخش علمی یک شرکت دانش بنیان داروسازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این شرکت موفق به ساخت و تولید نیمه صنعتی اسپری های ضد آفت دهانی با مواد اولیه گیاهی شدیم.

وی افزود: این اسپری، از موم سبز زنبور عسل، گیاه شیرین بیان، اوکالیپتوس، عصاره درخت بید و ترکیبات گیاهی دیگر ساخته شده است.

به گفته اکبر نژاد، این اسپری علاوه بر از بین بردن آفت های دهانی می تواند باکتری های دهان را از بین ببرد؛ همچنین قارچ های دهانی که منجر به برفک می شوند نیز به واسطه استفاده از این اسپری از بین می روند.

به گفته وی، با استفاده از این اسپری، تب خال ظرف ۳ دقیقه از بین خواهد رفت.

وی با بیان اینکه این محصول مشابه خارجی ندارد، گفت: قبل از به تولید رساندن این اسپری دهان، آزمایشاتی در دانشگاه شهیدبهشتی برای ضد پلاک بودن آن انجام گرفته است؛ همچنین آزمایشاتی در انستیتو پاستور ایران و دانشگاه لرستان انجام شد.

مدیر بخش علمی این شرکت دانش بنیان داروسازی اظهار داشت: در صدد هستیم که این اسپری توسط پزشکان مربوطه تجویز شود؛ البته با تولید نیمه صنعتی این اسپری، تجویز آن در لرستان توسط پزشکان انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه معمولا محصولاتی که برای دهان استفاده می شوند نمی توانند پایه الکلی داشته باشند، گفت: در بازار این محصولات به وفور دیده می شوند به همین دلیل استفاده از محصولاتی که بر پایه گیاهی هستند می تواند در این زمینه موثر باشند.

به گفته وی، این اسپری به صورت تحقیقاتی، به تولید نیمه صنعتی رسیده و زمانیکه که مجوز وزارت بهداشت را اخذ کنیم می توانیم آن را به تولید انبوه برسانیم.

اکبرنژاد عنوان کرد: از این اسپری می توان به عنوان موثرترین اسپری از بین بردن آفت های دهانی یاد کرد.